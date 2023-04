La 6e vague de Covid-19 amorce son déclin au fenua

Tahiti, le 21 avril 2023 – Réunis à Papeete, les responsables de la plateforme Covid ont présenté les chiffres du Covid-19 de la semaine passée, avec une 6e vague épidémique toujours en cours mais en baisse. Ils en ont également profité pour annoncer l'ouverture, pour ce samedi, d'un vaccinodrome provisoire.



La 6e vague de Covid-19 débuté en février continue son effondrement, comme le démontre le bulletin de surveillance sanitaire hebdomadaire dévoilé vendredi par la Direction de la Santé et l'agence de régulation de l'action sanitaire et sociale. En effet, en dépit de deux cas graves ayant nécessité une hospitalisation, le nombre de nouveau cas poursuit sa baisse, passant de 66 nouveaux malades mi-mars à 39 la semaine passée. Pareillement, le taux de positivité a chuté de 12,3 points sur la même période. Afin de présenter ces chiffres et faire un point sur cette vague épidémique, le responsable vaccination de la plateforme Covid-19, Daniel Ponia et le responsable de la plateforme, Manutea Gay, ont donné une conférence de presse vendredi matin à Papeete. “Si l'épidémie est en baisse, il y a actuellement deux personnes hospitalisées des suites du Covid à l'hôpital d'Uturoa. Ils n'étaient pas vaccinés complètement. Les chiffres des cas sont bien sûr à nuancer avec le nombre de tests effectués qui n'est pas très élevé” a relativisé Manutea Gay en annonçant l’ouverture pour ce samedi d’un vaccinodrome éphémère à l'école d'infirmières de Mamao (ouvert de 8 heures à midi). Un jour de week-end choisi “de manière à ce que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en semaine dans nos centres de vaccination et qui veulent obtenir un rappel ou un schéma vaccinal complet, puissent le faire" a-t-il indiqué en invitant “les personnes en état de comorbidité à venir compléter leur schéma”.



Un nouveau variant



Les deux responsables de la Direction de la santé ont évoqué l'apparition aux États-Unis, d'un nouveau variant du virus, qui pourrait arriver en Polynésie. Une souche “plus contagieuse", mais “sans gravité selon l'OMS”. Ils ont également rappelé pour les voyageurs pressés que 5 semaines minimum sont nécessaires pour obtenir un schéma vaccinal complet : “Nous sommes sollicités quotidiennement par des gens qui voyagent et qui viennent nous voir au dernier moment. Pour rappel, les USA demandent un minimum de deux doses pour pouvoir entrer sur leur territoire.” Le responsable de la plateforme Covid-19 a également appelé à la prudence en cette période électorale : “Avec les élections, les regroupements sont plus fréquents : il faut maintenir la vigilance et continuer les gestes barrières.”