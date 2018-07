La 5e édition du Farereira’a aura lieu les 16 et 17 juillet

PAPEETE, le 6 juillet 2018 - Pas moins de 350 personnes réparties en six groupes sont attendus pour cette nouvelle édition du Farereira’a. Ils viennent de Californie (États-Unis) et se disputeront des prix en solo et en groupe. La cérémonie d’ouverture du concours, Oro’a Faatau Aroha, aura lieu le dimanche 15 juillet, sur le marae Arahurahu, à Paea.



" Permettre aux groupes étrangers pratiquant le ‘ori tahiti de connaitre la Polynésie, sa culture, sa langue et son peuple ", tel est l’objectif du Farereira’a. C’est une vitrine de plus permettant aux professionnels du ‘ori tahiti de mettre à l’honneur notre culture.



Cette édition 2018 est la cinquième. Le nombre d’inscrits ces dernières années témoigne de l’intérêt que les danseuses et danseurs étrangers portent au ‘ori tahiti. Lors de la première édition en 2004, 350 artistes répartis en sept groupes internationaux s’étaient présentés.



En 2009, ils étaient 450 participants répartis en huit groupes. En 2012, ils étaient 550 répartis en onze groupes et en 2015, 625 participants répartis en onze groupes. Les artistes viennent des États-Unis, du Japon, du Mexique. Certains sont devenus des habitués, connus du public local : Nemenzo, Te Varua ‘Ori, Te Mana o te ra mais aussi Noelani, Hui Tarava et Hura Atua nui.



Le concours est organisé par Anthony Manaois. Il a été fondé par Coco Hotahota. Chef de troupe de Temaeva, Coco Hotahota a fait ses premiers pas avec Madeline Moua. Depuis, avec Temaeva, il a remporté de très nombreux prix. Il a été quatorze fois lauréat du concours de ‘ori tahiti.



Il passe par la danse pour s’exprime et dénoncer. Comme en 1980 lorsqu’avec des costumes en boîtes de conserve il a pointé du doigt les dérives du modernisme. En 1997, ses danseurs se sont montrés en smoking et parapluie, ses danseuses en robe noire, talon aiguille et gants blancs. En 2017, c’est Temaeva qui a assuré le spectacle sur le marae Aarahurahu.