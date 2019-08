La 3e voie de Outumaoro ouverte à la circulation

PUNAAUIA, le 13 août 2019 - Les autorités du Pays et de la commune de Punaauia ont inauguré ce mardi la troisième voie de circulation à Outumaoro entre l'échangeur et le carrefour Taina. Le montant total des travaux est de plus de 570 millions de Fcfp.



Une bonne nouvelle pour les automobilistes de la côte ouest de Tahiti. Après deux ans de travaux, la troisième voie de circulation à Outumaoro entre l'échangeur et le carrefour Taina, à Punaauia, a été inaugurée ce mardi en présence des autorités du Pays. Cet aménagement s’est avéré nécessaire car la convergence de la route de ceinture et de la RDO au niveau de la zone a généré par le passé des congestions notables.



L’objectif étant d’améliorer l’insertion des véhicules arrivant de Faa’a, de fluidifier le trafic et de sécuriser les entrées et sorties de riverains.



La réalisation de cette troisième voie porte sur environ 850 mètres. Le montant total des travaux, pour l’ensemble du projet, est de plus de 570 millions de Fcfp.



Les travaux de finition des accotements et des trottoirs vont se poursuivre en septembre. Il est donc demandé aux usagers de respecter la limite de vitesse de 30 km/h pendant la période des travaux.