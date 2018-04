La 24e foire de mai vous accueille dès le vendredi 4 mai

Papeete, le 30 avril 2018 - Devenue une véritable institution à Tahiti, la foire de mai revient pour sa 24e édition du vendredi 4 au mardi 8 mai au Parc Expo de Mamao à Papeete. Durant cinq jours, une centaine d'exposants seront satisfaire petits et grands.



Comme le dit le célèbre adage : "En mai, fais ce qu'il te plait ! " , mais surtout : "Viens à la foire de mai !" , pourrait-on rajouter tant l'événement est devenu le rendez-vous incontournable du mois de mai pour les Polynésiens. Et cette année encore, la foire devrait une nouvelle fois ravir autant les parents que les enfants du vendredi 4 au mardi 8 mai. "Nous avons souhaité modifier les dates cette année pour s'adapter au mieux au jour férié du 8 mai, qui tombe un mardi et au calendrier électoral. Les Polynésiens pourront aller voter pour le second tour des territoriales et venir dans la foulée à la foire, car nous ouvrons dès 8 heures du matin" , explique Aude Pasquier, directrice de DB Tahiti, la société organisatrice de l'événement.

Une fois leur devoir civique rempli, les visiteurs auront tout le loisir de vagabonder entre la centaine d'exposant présents. Et il y en aura pour tous les goûts, car tous les secteurs seront représentés. Ainsi, le public pourra choisir parmi les stands de textile, d'aménagement, de décoration, de high-tech, de téléphonie, de jouets, de bijoux, ou encore de nombreux autres produits. Mais d'ailleurs pourquoi choisir, puisque tout est réuni sur place et que la foire est synonyme de bonnes affaires !