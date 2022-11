La 22e édition régale les scolaires

TAHITI, le 18 novembre 2022 - La Maison de la culture accueille pour quatre jours le Salon du livre. Tous les acteurs du secteur sont réunis, rejoints cette année par des acteurs de l’alimentation. Le thème, mā’a et nourriture, a déjà séduit de nombreux scolaires.



Traditionnellement, et la 22e édition du Salon du livre ne fait pas exception, les deux premières journées de l’événement littéraire polynésien sont très prisées par les scolaires.



Catherine Raudin, par exemple, professeure de français au collège de Tipaerui, est venue ce jeudi avec une classe de troisième. “ J’enseignais auparavant à Taravao. Je n’avais encore jamais organisé de déplacement au salon avec mes élèves, maintenant que je suis en face de l’événement, j’en profite .” Catherine Raudin croit beaucoup à la mise en contact des enfants avec l’objet livre. “ On peut le voir, le toucher, le feuilleter et… avoir un coup de cœur .” Le salon lui a donné raison.



La classe a commencé par un entretien avec l’auteure Ingrid Astier dans l’espace Pagode. Anavai raconte : “Elle nous a parlé de son livre La Vague, de sa façon de voir, de sa manière de travailler. Je ne m’attendais pas à tout ce que j’ai appris”. À l’issue de la rencontre, deux élèves sont allés acheter l’ouvrage et ont demandé une dédicace. “J’ai été estomaquée”, admet Catherine Raudin. “Je ne pensais pas que l’échange déclencherait tout ça !”

Les élèves ont pu ensuite déambuler librement dans les allées du salon, pour répondre aux questions d’une sorte de jeu de piste prévu spécialement pour l'événement par les organisateurs. Ils ont visionné le film Paï, l’élue d’un peuple nouveau adapté du roman The Whale Rider de Witi Ihimaera puis rencontré en début d’après-midi Russell Soaba. En amont, Catherine Raudin avait encouragé la classe à lire le livre Maiba de cet auteur papou. “ Mais sans trop insister, car le texte est difficile ”, reconnaît la professeure. Anavai a fait l’effort de lecture, mais “ je n’ai pas tout compris, et n’ai pas vraiment accroché ”. Les questions posées en cours d’entretien ont permis d’éclairer la classe. Ce vendredi, Catherine Raudin a prévu une visite avec sa classe de 4e.



Pendant deux jours, de nombreuses animations sont organisées pour les scolaires. Des élèves des différents niveaux du collège Tino Mana Ebb de Mataiea ont fait le déplacement eux aussi ce jeudi. Ils ont passé une partie de la matinée en cuisine, profitant de démonstrations culinaires et d’ateliers découverte gustative. “C’est vraiment bien de voir ces recettes avec des produits de chez nous.”



Alimentation, innovation et transition



Le Salon du livre, cette année, a pour thème le mā’a, la nourriture. Les stands sont tenus par les éditeurs qui présentent, notamment, leurs dernières sorties, mais aussi par la Direction de l’agriculture (DAG) et le Village de l’alimentation et de l’innovation. La DAG présente par exemple, dans le cadre de la transition alimentaire, sa recette de riz-banane.



En raison du Covid, certains produits ont disparu des rayons. Des pénuries de riz et des rationnements à l’achat ont été observés. Aussi, des recherches ont été menées pour trouver des alternatives locales en cas de nouvelle crise. La banane verte semble le candidat idéal car elle est abondante sur le territoire, elle est facilement transformable et son goût est assez neutre. Pour obtenir du riz-banane, il suffit de faire cuire des bananes dans l’eau bouillante, de les râper puis de les assaisonner. Dimanche, une conversation prévue sur le paepae a Hiro et une autre en coin cuisine permettront, entre autres, d’entrer dans les détails de cette initiative.



Le salon va durer jusqu’à dimanche soir. Tout au long du week-end, le grand public prendra le relai des scolaires. En plus des présentations d’ouvrages, rencontres avec les auteurs ou encore dégustations, des ateliers seront organisés par tranche d’âge. Certains sont pensés pour les enfants dès 3 à 5 ans, comme la roue des émotions mise au point par l’association A’amu. Tout le monde, quel que soit l’âge, y trouvera son compte.



Pratique



Du 17 au 20 novembre à la Maison de la culture.

Entrée libre et gratuite.



Contacts



Site internet de

FB : Lire en Polynésie

Site internet de Lire en Polynésie FB : Lire en Polynésie

Rédigé par Delphine Barrais le Vendredi 18 Novembre 2022 à 05:37 | Lu 150 fois