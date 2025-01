LUDOVIA#PF, “convivialité” et “partage”

Tahiti, le 20 janvier 2025 - L’édition 2025 de LUDOVIA#PF aura lieu à l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspé) du mercredi 29 au vendredi 31 janvier. Le thème retenu cette année est “Le numérique : des liens qui libèrent”. Entre conférences et ateliers, le programme est dense. Il sera question d'outils pédagogiques, mais aussi d'éthique et d'intelligence artificielle.



Ludovia est un lieu de discussion et d’échanges, en même temps qu’un espace de contributions et d’analyses sur l’évolution des techniques et des usages du numérique dans les établissements d’enseignement d’aujourd’hui et de demain. “C’est un événement convivial, basé sur le partage d’expériences”, résume David Caisson, responsable du service numérique et innovation à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé). Il touche les professionnels du premier, du second degré jusqu’au supérieur et à la formation continue. Organisé pour la deuxième année consécutive par l’Inspé, il rassemble des enseignants, chefs d’établissements, étudiants et “curieux”, ajoute David Caisson. Plusieurs invités se joindront à eux (voir encadré).



Des conférences seront proposées sur des thématiques variées comme : “Éducation à l’ère de l’intelligence artificielle : Préparer les élèves dans et pour ce monde VICA”, “Apprentilangue, un dispositif pour l’enseignement du vocabulaire pour des enfants de maternelle et d’école élémentaire”, “IA et école : quelles préoccupations éthiques ?” ou encore “L’intelligence est humaine, bien avant d’être artificielle !” L’intelligence artificielle prend de l’ampleur, “elle a des avantages et des inconvénients, nous nous interrogeront sur les moyens d’amener les jeunes à l’utiliser de manière intelligente et pertinente”.



Les ateliers “Premiers pas” reviennent, animés par des étudiants, ils permettront de découvrir un outil numérique très simple à prendre en main et quelques-uns de ses usages pédagogiques. Un autre temps fort est annoncé, la présentation par les deux invités canadiens d’une expérience qu’ils ont menée le 16 janvier dernier.



Transformer les usages pédagogiques en éducation



Ludovia est né en 2004 en Ariège avec l’idée que les technologies multimédia et numériques pouvaient transformer les usages pédagogiques en éducation et que les acteurs (enseignants, chercheurs, collectivités, éditeurs, entreprises EdTech, etc.) devaient se réunir pour échanger et faire évoluer la vision et les pratiques.



C'est dans le village d’Ax-les-Thermes, au cœur de la vallée de l’Ariège, qu'est désormais organisée chaque année l’Université d’été du numérique éducatif. Au-delà des conférences ou tables rondes, Ludovia engage les échanges via : des ateliers de démonstrations et de retours d’usages par les enseignants (Explorcamps), des ateliers de créations de ressources, contenus ou autres outils numériques (Fabcamps), des Workshops : proposés notamment par les collectifs d’enseignants, et les différents réseaux présents, mais aussi les partenaires et des jeux pédagogiques (Barcamps) pour faire évoluer la réflexion sur l’avenir des pédagogies utilisant le numérique.



Au fil des années, l'initiative s'est progressivement exportée à l'international : Suisse, Belgique, Polynésie, Qatar… Plus de 3.000 participants francophones du monde entier ont déjà pu en profiter ; tous se retrouvent dans le même état d’esprit tout en donnant les priorités locales dans l’organisation de leur événement. Aujourd’hui, seuls trois pays maintiennent une organisation annuelle : la Suisse, la Belgique et la Polynésie.



Une première édition en 2019



En Polynésie, une première édition avait été lancée en 2019 par Christophe Batier, responsable du pôle Technologies de l’information et de la communication pour la formation (Tice) à l’université de Polynésie française (UPF) et Marane Toyane, responsable du pôle numérique de l’École supérieure du professorat et de l’éducation (Espe) en partenariat avec la Dane et la DGEE. L'objectif était “d'agréger des compétences, des idées, des envies de gens 'innovants' pour mettre en place un réseau physique de gens constitué de référents de tous secteurs”.



Depuis, à l’issue de chaque édition un questionnaire est envoyé aux participants (une centaine en moyenne) pour mieux cerner les retombées de l’événement. Il en ressort la diffusion d’outils numériques et pédagogiques ainsi que des méthodes d’enseignement innovantes au sein des établissements.



LUDOVIA#PF est ouvert à tous et gratuit. Une partie des conférences sera diffusée en ligne. Restez connectés.



Des invités de métropole, de Nouvelle-Calédonie et du Canada



Marie-Andrée Croteau, directrice adjointe d’école au Centre de service scolaire des Laurentides au Canada, Marc-André Girard, directeur d’école, auteur, consultant et conférencier spécialiste de la gestion du changement en milieu scolaire et du leadership dans le domaine éducatif au Canada et Fanny de la Haye, enseignante-chercheuse en psychologie à l’Inspé de Nouméa seront présents pendant l'événement. Jean-François Cerisier, professeur de sciences de l’information et de la communication, directeur de l’unité de recherche TECHNE à l'Université de Poitiers et Karine Buard, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation (Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’Éducation Inclusive (INSEI) interviendront à distance.



Pratique



Événement gratuit, ouvert à tous du mercredi 29 au vendredi 31 janvier à l'Inspé.

Plus d'informations

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 20 Janvier 2025 à 19:50 | Lu 145 fois