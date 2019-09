L1: Saint-Etienne fait honneur à Printant, Marseille et Rennes au point mort

Paris, France | AFP | dimanche 29/09/2019 - Sera-t-il le coach de Saint-Etienne cette semaine ? Même lui n'en sait rien, mais Ghislain Printant aura vu ses joueurs lui faire honneur en renouant dimanche avec la victoire, lors d'une 8e journée de L1 qui s'est achevée par le nul entre Marseille et Rennes (1-1).



A l'issue des dernières rencontres, le Paris SG sort renforcé du week-end, avec désormais deux points d'avance sur Angers et Nantes, quatre sur Lille et cinq sur Marseille.

La Ligue des champions, mardi à Galatasaray, peut reprendre ses droits, et Paris pourra compter sur Mbappé, qui a renoué avec les terrains - magistralement avec une passe décisive pour Neymar à Bordeaux samedi - après un mois d'absence.

La confiance sera également là pour Lille, qui a réussi un joli nul samedi à Nice (1-1), avant de défier Chelsea mercredi.

Ce sera un tout autre état d'esprit pour Lyon, mercredi à Leipzig, où la crise s'est installée après la défaite à la maison contre Nantes (1-0).

A quelques kilomètres de là, et alors que le Forez accueillera dimanche prochain un brûlant derby contre Lyon, on respire un peu mieux à Saint-Etienne, même si la situation comptable reste mauvaise (19e avec 8 pts).

Le succès décroché ce dimanche à Nîmes (1-0), heureux au vu du match, a possiblement été le dernier match de Printant sur le banc des Verts.

C'est Mathieu Debuchy, de la tête sur corner, qui a permis aux Stéphanois de décrocher leur 2e succès de la saison, après l'heure de jeu (68e) et alors que les Nîmois s'étaient jusqu'alors montrés les plus dangereux.

En courant embrasser Printant sur le bord de touche après sa réalisation, Debuchy a symbolisé l'affection que le groupe porte à son actuel entraîneur. "Si l'on juge que mes résultats sont insuffisants..." La direction bicéphale du club - Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance, et Roland Romeyer, président du directoire - peine à se mettre d'accord sur la marche à suivre. Et les deux actionnaires recherchent chacun de leur côté l'homme idoine (Gasset ? Puel ?) pour succéder à Printant.

"Ce n'est pas facile à vivre et mes proches souffrent énormément", a confié Printant après la rencontre. "Je n'ai pas fait le match pour sauver ma tête, mais pour que Saint-Etienne prenne trois points. J'ai fait huit matches. J'y ai mis toute mon énergie. Si l'on juge que mes résultats sont insuffisants..."

Saint-Etienne aura aussi un match important à jouer jeudi en Ligue Europa, contre les Allemands de Wolfsburg.

A Marseille, Villas-Boas n'est pas dans cette situation. Mais le troisième nul consécutif en L1 concédé cette fois à domicile contre Rennes laisse l'OM hors du podium.

Les deux équipes auront chacune eu leur période, avec des Rennais ultra-dominateurs dans le premier acte (avec le 13e but en 2019 de Niang), et des Marseillais bien meilleurs dans le deuxième (égalisation de Caleta-Car sur corner à la 52e).

Les absences étaient encore nombreuses à Marseille - Payet et Kamara suspendus, Thauvin blessé - mais après le nul miraculeux concédé en milieu de semaine à Dijon, et malgré la belle première titularisation de Rongier, les Marseillais n'arrivent plus à gagner.

Dans ce championnat encore très serré, Rennes fait aussi du surplace, 8e à 1 pt seulement de l'OM. Les Bretons iront néanmoins l'esprit libéré jeudi à Rome, pour affronter la Lazio en Ligue Europa.

Dans le premier match de l'après-midi dimanche, Strasbourg s'est offert sa 2e victoire de la saison en battant Montpellier (1-0) grâce à un but de la tête de Ludovic Ajorque.

Après l'intermède européen en milieu de semaine, la Ligue 1 reprendra ses droits dès vendredi avec le déplacement de l'OM à Amiens en ouverture de la 9e journée.

Et samedi sera marqué par l'inattendu choc entre le Paris SG et son dauphin, Angers, avant le très attendu derby Saint-Etienne-Lyon en clôture dimanche soir.