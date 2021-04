L'unique vol hebdomadaire entre l'île de Pâques et le Chili suspendu

Santiago du Chili, Chili | AFP | vendredi 23/04/2021 - La compagnie LATAM Airlines a annoncé vendredi la suspension temporaire du seul vol cargo qui assure chaque semaine la liaison entre Santiago du Chili et l'île de Pâques, après une manifestation dans l'aéroport îlien contre l'arrivée de non-résidents.



Plus d'une centaine de résidents de l'île ont pénétré jeudi sur la piste de l'aéroport international de Mataveri pour protester contre l'arrivée d'une douzaine de personnes à bord du vol LATAM qui transporte chaque semaine de la nourriture et du fret pour approvisionner l'île chilienne isolée au milieu du Pacifique.



"Suite à l'entrée de personnes non autorisées dans ses installations, le groupe LATAM Airlines suspend temporairement ses opérations de fret vers l'île" et "prévoit de reprendre ses activités dès que les conditions appropriées seront réunies", indique un communiqué de la compagnie chileno-brésilienne.



Les manifestants ont envahi la piste à pied et à bord de véhicules pour empêcher les passagers de descendre de l'avion et, selon eux, éviter la propagation du Covid-19 sur l'île.



Selon les médias locaux, au moins six des passagers ont été empêchés de débarquer et ont dû retourner sur le continent.



Depuis des mois, aucun nouveau cas de coronavirus n'a été signalé sur l'île qui a totalement suspendu ses activités touristiques.



L'île de Pâques, 7.750 habitants, est située à 3.700 km du continent et est connue pour ses impressionnantes statues monolithiques à visage humain à la mystérieuse origine.