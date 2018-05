L’un produisait le paka à Huahine, l’autre l’écoulait sur Tahiti

PAPEETE, le 22 mai 2018 - Les deux prévenus, sans emploi, avaient été arrêtés à bord d’un véhicule le 20 mai dernier alors qu’ils circulaient sans feux dans le centre-ville de Papeete. L’un transportait une sacoche contenant 245 000 Francs. Ils avaient reconnu se livrer au trafic. Tous deux ont été condamnés à des peines de prison ferme assorties de mandats de dépôt.



Samedi dernier, suite à un simple contrôle routier, des agents de la Direction de la sécurité publique (DSP) interpellent deux jeunes hommes. L’un détient une sacoche avec 245 000 Francs recouverts de cellophane. Entendu, il indique que cet argent vient du paka qu’il cultive à Huahine et identifie l’autre prévenu comme étant son interlocuteur sur Tahiti. Lors de ses premières auditions, ce dernier nie les faits avant de finir par reconnaître qu’il revend la drogue importée. Le producteur ajoute qu’il lui a donné 200 boites contre 200 000 Francs.



Jugés en comparution immédiate ce jeudi, les deux prévenus, peu connus de la justice, ont de nouveau reconnu les faits, expliquant qu’ils se livraient au trafic pour « gagner leur vie. »



Le procureur de la République a requis 12 mois de prison dont 6 avec sursis ainsi que deux mandats de dépôt à l’encontre des deux trafiquants : « ce sont les maillons d’une chaîne au bout de laquelle se trouvent l’argent facile et des consommateurs dépendants. Ces petites boites finiront peut-être dans des cours de récréation ou à la sortie des collèges. »



Pour la défense, le conseil des deux hommes s’est indigné contre cette « société » où « rien » n’est fait pour aider cette « jeunesse en déshérence. »



Le producteur de Huahine a été condamné à un an de prison dont 8 mois avec sursis. Son acolyte a écopé de 12 mois de prison dont six avec sursis. Les deux peines ont été assorties d’un mandat de dépôt.