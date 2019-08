L’ouvrage "La Vieille dame d’Hiroshima" disponible au prêt

PAPEETE, le 5 août 2019 - La médiathèque de la Maison de la culture met à la disposition de ses lecteurs le livre "La Vieille dame d’Hiroshima - éducation à la paix". Mille exemplaires de cet ouvrage ont été donnés il y a un an à la Polynésie française par l’association Network for Cultural Diversity.



" Un médecin a consacré sa vie aux Hibakusha ", rapporte Yolande Vernaudon, déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires. Les Hibakusha étant les femmes victimes des bombardements atomiques au Japon (Hiroshima le 6 août 1945, Nagasaki le 9 août de la même année).



Elle poursuit : " il a dirigé un centre de soins dans lequel des visites notamment pour les jeunes et des rencontres entre visiteurs et victimes ont été organisées. Il a constaté que les mêmes questions revenaient tout le temps et a décidé d’en faire un livre ".



Ce livre découpé en questions-réponses aborde des aspects scientifiques, historiques et sociétaux en lien avec les irradiations et leurs conséquences. " Les informations s’appuient sur le vécu d’Hibakusha, ce qui apporte une touche humaine au texte ", précise Mylène Raveino, responsable des activités permanentes et des bibliothèques de la Maison de la culture. Le texte est, de ce fait, rendu plus accessible.



Rédigé en 2005 en japonais par le docteur Nanao Kamada, il a été traduit en français puis offert à la Polynésie en 2018 par l’intermédiaire de Bruno Barrillot, ancien délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires (décédé en mars 2017).



Bruno Barillot (remplacé par Yolande Vernaudon) avait en effet pris cette initiative en accord avec Tadatoshi Akiba, président de l’association Archiving network for cultural diversity, ancien maire de Hiroshima et fondateur du réseau mondial Maires pour la paix.



Sur le territoire, des exemplaires ont été donnés à tous les collèges et lycées du territoire, publics et privés. Le livre est désormais disponible pour tous à la médiathèque de la Maison de la culture.