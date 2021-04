L’ouverture pour les États-Unis se précise

Tahiti, le 28 avril 2021 - Le haut-commissariat a confirmé mercredi, à travers un arrêté, l’ouverture des frontières aux touristes américains avec l’ajout du motif impérieux liée à la relance économique du territoire. Les nouvelles procédures applicables à compter du 1er mai, seront présentées jeudi matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a en présence du président de la Polynésie française, Édouard Fritch, du haut-commissaire, Dominique Sorain, et de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau.



Le haut-commissariat a annoncé mercredi dans un communiqué de presse l’application d’un arrêté venant confirmer le décret du 27 avril 2021. Le haut-commissaire peut donc officiellement ajouter à la liste des motifs impérieux les déplacements nécessaires aux activités en lien avec l’impératif de reprise économique du territoire, dont notamment l’investissement, le tourisme ou les manifestations culturelles et sportives pour les déplacements entre la Polynésie française et les États-Unis à compter du 1er mai 2021.



Pour le moment, les déplacements des touristes américains vers le fenua pourront s’effectuer uniquement par voie aérienne. Le haut-commissariat rappelle que la déclaration obligatoire des motifs du déplacement doit être réalisée au plus tard six jours avant le vol. Elle s’effectue sur le site dédié “démarches simplifiées”. Les procédures qui seront appliquées à partir du 1er mai seront présentées jeudi matin à l’aéroport de Tahiti-Fa’a.