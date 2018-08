L'ouverture d'un magasin Tati maison autorisé par l'Autorité de la concurrence

"Dans son dossier de notification, Sofadif positionne clairement l’activité du magasin Tati Maison et Beauté sur un segment de marché composé de produits à « prix modérés »",

"En effet, plusieurs formules témoignent d’un tel positionnement. Ainsi, le paramètre principal du magasin est « le prix »

. Par ailleurs, la franchise Tati « a fondé son développement sur des pratiques tarifaires agressives et a récemment modernisé le concept de ses magasins pour conserver une part de marché sur le secteur de la vente discount ». L’ouverture du magasin contribuerait donc « à améliorer l’offre de produits à prix modérés à destination des ménages les plus modestes »"

Un magasin Tahiti Maison et beauté va bientôt pouvoir ouvrir à Auae, à Faa'a. L'Autorité de la concurrence a donné mi-juillet l'autorisation pour l'ouverture de cette enseigne. C'est la société Sofadif, détenue par les époux Jean-Marc et Mireille Mantovani, qui est à l'origine de ce projet. Dans sa décision, l'Autorité de la concurrence précise que ces deux actionnaires ont également des participations contrôlantes dans les magasins Gémo, Eram, Tati, Tahiti pas cher et Tahiti Luminaires.relève l'Autorité de la concurrence.Dans ce magasin, on trouvera des produits d'art de la table, d'aménagement de la cuisine et de la salle de bain, du linge de maison, des accessoires de décoration, des produits de beauté et d'hygiène, des produits d'entretien et aussi des jouets.