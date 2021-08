L'ouragan Ida poursuit sa course dévastatrice en Louisiane

La Nouvelle-Orléans, Etats-Unis | AFP | dimanche 29/08/2021 - L'ouragan Ida poursuivait dimanche sa course dévastatrice en Louisiane, seize ans jour pour jour après les ravages de Katrina, avec des vents allant jusqu'à 240 km/h qui en font un des épisodes météorologiques les plus puissants des dernières décennies à frapper cette région du sud des Etats-Unis.



"C'est un cyclone potentiellement mortel", a souligné le président Joe Biden, qui s'est rendu dimanche au siège de l'agence américaine de gestion de crise (FEMA).



Le président américain a exhorté la population à prendre au sérieux l'ouragan Ida, qui a touché terre peu avant midi (17H00 GMT).



A la Nouvelle-Orléans, des rafales de vent s'engouffraient dans des rues désertées, tous les magasins, stations-service et maisons étant barricadés et le quartier français ayant fini par se vider, a constaté l'AFP sur place.



Coupures de courant



La force des bourrasques avait détaché dimanche après-midi deux navettes fluviales à la Nouvelle-Orléans. Une a été récupérée tandis que l'autre était toujours ballottée dans le fleuve Mississippi, selon les journaux locaux.



"Une fois que l'ouragan sera passé, vous devez pour préparer à rester à l'abri où vous vous trouvez pour au moins 72 heures", a déclaré le gouverneur de l'Etat, John Bel Edwards, lors d'une conférence de presse.



Sur CNN le gouverneur a estimé que le coûteux système de digues mis en place après la dévastation de Katrina en 2005 devrait "tenir".



Plus de 410.000 foyers étaient privés d'électricité vers 16H00 heure locale, selon le site spécialisé poweroutage.us. Le niveau de l'océan était de plus d'un mètre et demi au-dessus de sa moyenne habituelle haute à plusieurs endroits, rapporte le Centre américain des ouragans (NHC).



Dans un quartier de l'est de la ville, quelques heures avant l'arrivée d'Ida, les résidents finissaient leurs préparatifs. Charles Fields rangeait ainsi son mobilier de jardin à l'intérieur de sa maison. "Je ne suis pas sûr d'être prêt mais il faudra bien faire face", a-t-il dit.



"On verra comment ça tient", a lancé cet habitant qui s'était retrouvé avec plus de trois mètres d'eau dans son salon lors du passage de Katrina.



A 130 km de là, dans la capitale Baton-Rouge, un couvre-feu a été annoncé pour toute la partie de la ville à l'ouest du fleuve Mississippi, à partir de la tombée de la nuit et jusqu'à l'aube, lundi.



"Ne sortez pas"



Ida "sera l'un des ouragans les plus puissants à frapper la Louisiane depuis au moins les années 1850", prévenait samedi John Bel Edwards.



"Ne sortez pas", ont donc martelé tout le week-end les services météorologiques américains, qui recommandent aux habitants de se réfugier dans une pièce sans fenêtres de leur domicile et de s'y calfeutrer.



Le souvenir de Katrina, qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane: plus de 1.800 personnes avaient péri et les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts.



"Je sais que c'est très douloureux de penser qu'une nouvelle grosse tempête comme l'ouragan Ida puisse toucher terre lors de cette date anniversaire", a dit John Bel Edwards. "Mais nous ne sommes pas le même Etat qu'il y a 16 ans, nous avons un système de réduction des risques liés aux ouragans."



Des centaines de spécialistes en intervention d'urgence et des réserves d'eau, de nourriture et de générateurs électrique seront envoyés sur place, avait indiqué samedi Joe Biden.



Les autorités locales, la Croix-Rouge et d'autres organisations prévoient d'ouvrir "des dizaines de refuges pour au moins 16.000 personnes", a ajouté la Maison Blanche dimanche.



Ouragan Ida et variant Delta



Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions amplifiés par la montée du niveau des océans.



Et l'ouragan frappe une région déjà sur le qui-vive sanitaire: le variant Delta a touché de plein fouet la Louisiane, peu vaccinée, mettant son système hospitalier à genoux, avec près de 2.700 patients hospitalisés et autant de morts quotidiennes qu'au pic de la pandémie.



La tempête arrive donc à "un moment très difficile", a souligné le gouverneur, présentant des "difficultés extrêmes pour nous, avec les hôpitaux si pleins de patients du Covid".



"Assurez-vous de porter un masque et essayez de garder vos distances", avait rappelé Joe Biden, qui a déclaré l'état d'urgence en Louisiane, aux habitants forcés de se rendre dans des refuges.