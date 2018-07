Economie

L'organisation des Pôles locaux de développement touristique à revoir

Pour décliner localement les stratégies de développement touristique, le gouvernement souhaitait mettre en place Pôles locaux de développement touristique. "Malgré le souhait de démarrer rapidement la constitution et le déploiement des Pôles locaux de développement touristiques, afin de vérifier la faisabilité de modification du périmètre d'intervention du service du tourisme au travers de la création de l'agence polynésienne d'actions touristique, le ministère du Tourisme a souhaité saisir la direction de la modernisation et des réformes de l'administration le 10 mars 2017", note la présidence dans son rapport annuel de performance. "Le directeur a finalement un avis défavorable à l'ensemble du projet, impliquant même selon lui, des 'risques potentiels de conflits d'intérêts voire de gestion de fait'. Une nouvelle approche organisationnelle doit donc être considérée afin de répondre aux problématiques de gouvernance et de performance de la structuration qui perdurent sur la grande majorité du territoire".