L'orange en fête au parc Vairai

PUNAAUIA, le 18 juin 2018. Les festivités de l’Orange ont débuté ce lundi à Punaauia, avec l’ouverture du village des artisans de la commune au parc Vairai de Outumaoro. Des nombreux artisans seront présents tout au long de la semaine jusqu’à la fermeture du village le dimanche 24 juin.



Le Village des Artisans a ouvert ses portes ce lundi au parc Vairai de Outumaoro. La grande Fête de l'orange aura lieu ce week-end.



Comme le veut la tradition, le défilé des porteurs d’oranges aura lieu ce samedi 23 juin 2018 à partir de 9h00, suivi des associations de la Commune. La remise des prix au concours des oranges aura lieu à partir de midi.



De nombreuses animations sont prévues ce week-end, avec notamment, pour les plus connues, le Upa Anani qui se tiendra ce samedi soir, un Tamure Marathon, et pour la toute première fois, un concours de chants intitulé "Anani Voice" qui débutera à 18 heures ce dimanche.



Ce dimanche 24 juin, dès 7h00, les plus courageux se donneront rendez-vous à l’entrée de la zone industrielle de la Punaru'u, pour le départ du raid Anani, une course de 18 km. Afin de donner la possibilité à tous de participer, une deuxième course de 10 kilomètres est prévue à partir de 7h30.