L'or pour les femmes, quatrième place pour les hommes en V12

Parole à Roland Tere :







Ton analyse de la course ?







Notre départ n'a pas été top. La moitié était en train de ramer, l'autre moitié était en train de guider la pirogue pour essayer de la redresser. Mais bon, ce n'est pas une excuse, il fallait être concentré jusqu'au bout. Chapeau aux autres équipages qui ont bien joué leur va-tout à ce moment-là. Après, on a perdu un peu le fil. »







Chaque détail compte sur 500 mètres ?







« Oui, les détails comptent car on ne peut pas rectifier tout de suite une erreur. Une fois que tu perds le fil, tu le perds jusqu'au bout. C'est très rare de revenir après une erreur comme ça. Un V12, pour le lancer, il faut vraiment que tout le monde soit synchro au bon moment. Le fait qu'on ait pas réagi tout de suite au départ, cela nous a pénalisés car un V12 cela ne déjauge pas comme ça. »







De la déception mais il faut resté confiant pour la suite des catégories ?







« C'est ça, pour ma part je suis très déçu. On était venu pour ramener quelque chose de très bien mais il faut rester positif pour la suite. Je pense qu'il y aura un grand débrief cet après-midi. On verra bien pour la suite. On reste positif et félicitations aux vainqueurs. » Propos recueillis par SB