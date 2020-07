L'or atteint un nouveau record puis reprend son souffle

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 28/07/2020 - Le cours de l'or a franchi mardi en Asie un nouveau record historique, après celui de la veille, avant d'effacer ses gains.



Le prix d'une once d'or est monté jusqu'à 1.981,27 dollars mardi matin durant les échanges en Asie, soit au-delà de son pic de la veille (1.945,72 dollars), qui avait déjà marqué un record absolu et effacé le précédent, remontant à 2011.



Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'or était retombé à 1.927,97 dollars l'once (-0,74%).



"Les dernières données de Chine dessinent une image sombre: la China Gold Association a rapporté que la demande d'or avait chuté de 38% sur un an pour les six premiers mois de l'année", du fait de la pandémie de Covid-19, a expliqué Carsten Fritsch, analyste pour Commerzbank.



La Chine fait partie, avec l'Inde, des plus gros consommateurs d'or de la planète.



Cependant, depuis le début de l'année, le cours du métal jaune s'est apprécié de plus de 25%, surtout dopé par les investissements financiers et la recherche de valeurs refuges.



"Avec des politiques monétaires ultra-accommodantes partout dans le monde et les banques centrales faisant marcher la planche à billets à son maximum, les investisseurs espèrent que le prix de l'or va continuer de grimper", a souligné Naeem Aslam, pour Avatrade.



Les banques centrales ont injecté des sommes inédites de liquidité dans l'économie, dans l'optique d'atténuer la crise économique provoquée par les mesures destinées à combattre la pandémie.



Et au-delà de la politique monétaire, l'or "a été soutenu par la montée des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine", a poursuivi M. Aslam.



Par ailleurs, la récente baisse du dollar a également été un facteur de hausse pour le métal précieux.



Le marché de l'or étant libellé en dollar, une baisse de la devise américaine rend les lingots moins onéreux pour les acheteurs utilisant d'autres devises.



Mardi, justement, le dollar se renforçait face à la majorité des autres principales devises.



Vers 09H00 GMT, l'euro perdait ainsi 0,28% face au billet vert, à 1,1719 dollar.