"L’oiseau de paradis" en VOD depuis dimanche

"Tu vas mourir… je te sauverai."



L’Oiseau de paradis raonte l’histoire d’un jeune assistant parlementaire métis de 25 ans, amoral, indolent et séducteur. Il s’appelle Teivi. Un jour, il revoit Yasmina, une lointaine cousine aux pouvoirs mystiques. Cette cousine lui fait une étrange prédiction : "Tu vas mourir… je te sauverai."



Bientôt assailli par des malaises hallucinatoires, empêtré dans une affaire de corruption immobilière, Teivi doute et perd pied. Persuadé que Yasmina peut le guérir, il part à sa recherche et chemine jusqu'à la presqu’île, sauvage et fantasmagorique.



Le film a tout de même été projeté en avant-première mondiale le 8 février dernier au grand théâtre de la Maison de la culture lors du Fifo 2020.