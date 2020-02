L’intersyndicale du CHPF n'en peut plus d'attendre ses concours

Mireille DUVAL, CSTP-FO



« Un tableau Excel n'est pas un acte ministériel »



Depuis combien de temps attendez-vous un concours ?

"Aujourd'hui, nous attendons depuis 10 ans un concours de catégorie C, toutes filières confondues parce que toutes les filières sont concernées aujourd'hui. Il faut retenir que par rapport aux agents non titulaires au sein du CHPF, ce sont des agents non titulaires payés, donc cela n'a pas d'impact sur le budget car il est intégré dans le budget. Maintenant, ce que nous attendons c'est de leur donner la possibilité de passer le concours et d'avoir un CDI. Après on est bien conscient que ce n'est peut-être pas tout le monde qui va réussir le concours, mais cela va apaiser cette tension et en même temps régler beaucoup de dysfonctionnements au sein de l’hôpital ."



Pour l'instant vous n'avez pas eu de réponses, de dates ?

"Aucune réponse. Nous, ce qu'on attendait réellement c'était une rencontre où on pourrait justement se poser et vérifier ensemble nos données. Après il faut rester dans une réalité, ça je l’entends, mais on ne peut plus attendre."



Vous réagissez par rapport au communiqué ?

"Le communiqué de presse ne nous indique pas que le concours va être mis en place. Un tableau Excel n'est pas un acte ministériel. Un acte ministériel va nous donner une clarté, une visibilité sur ce qu'il va s'organiser dans un futur proche, car on aimerait que cela soit fin 2020. "



Qu’y-a-t’il dans ce tableau externe ?

"Il y a des concours proposés en 2020 toutes filières confondues : 1er, 2e, 3e et 4e trimestre. Mais le 3e trimestre, c'est trop long parce qu'il y a des agents non titulaires qui vont terminer sous peu, cela veut donc dire qu'on a plus de 115 personnes qui demain n’auront plus d’emploi."



Qu’en est-il de la reconnaissance du diplôme ?

"Nous leur avons envoyé tout ça, mais nous n'avons pas de réponse, cela reste pareil. Il y a donc des agents qui continuent d'exercer les missions mais qui, pour nous, relèveraient plus d'une catégorie C et cette promotion, la reconnaissance du diplôme, c'est suite à une formation et on est reclassé sans concours. Cela existe déjà dans la filière santé. Nous avons fait les propositions telles qu'elles nous avaient été indiquées mais voila aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse."

Propos Recueillis

par Nanihi Broseus