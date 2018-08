L’institut Kaly&Joy ouvrira son concept store en octobre au centre Vaima

PAPEETE, le 23 août 2018 - Le concept store de Kaly&Joy consiste en un espace dédié à la création et l’innovation. Installé au Centre Vaima dans un espace de 400 mètres carrés, il ouvrira d’ici à octobre. L’appel à projets, lancé pour recruter les marques qui prendront place dans l’espace dure jusqu’à la fin du mois d’août.



Kaly&Joy est le nom d’un institut fondé en janvier 2018 qui vise à fédérer les acteurs engagés pour sensibiliser et construire les grandes lignes du développement durable. " C’est une organisation non gouvernementale ", précise Gaël Manes, le fondateur. Elle est un projet " philanthropique ".



Pour l’année 2018, trois axes de développement ont été retenus : la valorisation de l’artisanat et de la fabrication locale, le développement du tourisme écoresponsable et la valorisation des déchets. L’axe valorisation de l’artisanat se concrétisant par l’ouverture d’un concept store.



Une boutique nouvelle génération



" Un concept store, c’est une boutique nouvelle génération ", précise Gaël Manes. " C’est un espace qui vit où l’on vend des produits mais où se trouve également un espace d’innovation, expérientiel, de développement de stratégie, un café… "



Concrètement, le concept store de Kaly&Joy situé au Centre Vaima, accueillera près de 70 artisans, producteurs, porteurs de projets ainsi qu’une équipe qui s’occupera de la stratégie marketing, de l’innovation, de la communication, de la vente. Il devrait ouvrir ses portes en octobre.



" Sa mission est d’accompagner les porteurs de projets à structurer leurs offres en vue de l’exportation à l’international. " Selon Kaly&Joy, les porteurs de projets, en échange d’un forfait, pourront profiter d’un espace de vente, une équipe de vendeurs formés, l’agencement de leur boutique, de mobilier, d’assurance, de reportage photo/vidéo, de conseils en stratégie de développement et marketing, d’une présence sur le e-commerce de la boutique, d’une visibilité à l’international. " En mutualisant les moyens, ils deviennent plus accessibles ", explique Gaël Manes.



Kaly&Joy fonctionnera avec les forfaits des porteurs de projets et grâce à des subventions (la CCISM apporte 120 millions de Fcfp sur trois ans).



Une sélection de 70 marques



Un appel à projet est en cours, il dure jusqu’au 30 août 2018. Les projets (Kaly&Joy espère faire une sélection de 70 marques) peuvent concerner la fabrication de biens ou l’offre de services dans différents domaines : artisanat et fabrication locale comme la joaillerie, l’épicerie, la sculpture mais aussi le tourisme écoresponsable (activité, promotion, innovation…) ou bien encore la valorisation des déchets.



La sélection tient compte de la volonté et la motivation des porteurs de projets et de la structure des idées proposées. Une fois sélectionnés, les porteurs de projets auront six mois de tests puis seront engagés sur trois ans.



Gaël Manès a grandi en Polynésie et étudié en Bretagne, à Brest. Il vient de rentrer à Tahiti avec, sous le bras, de nombreux projets de développement. Pourquoi ? " Parce que je trouve en Polynésie mon inspiration primaire, parce que c’est l’un des derniers paradis sur terre où l’on peut encore imaginer un développement durable. "



Il a étudié le génie civil et s’est orienté vers l’architecture et le design. Il est titulaire d’une licence de management environnemental et développement durable. Il est le créateur d’une ligne d’objets design présentée sous la marque Minimalist. Une marque engagée en faveur de la protection de l’environnement et du social.



Il a conçu notamment le fameux buffet Falling Box, mais aussi le bougeoir C21 en réponse au constat alarmant qu’a l’impact du réchauffement climatique sur la fonte des neiges. Il gère une agence de design et de consulting en stratégie de développement et d’innovation durable.