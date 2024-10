L’innovation au cœur de la Polynésie

Tahiti, le 10 octobre 2024 - Le projet Nahiti, ouvert en 2023, regroupe tous les acteurs de l’innovation polynésienne qu’ils soient publics ou privés, autour de projets communs et innovants. Une première tant les liens entre les deux secteurs sont complexes. Axe principal de ce projet : les Nahiti Innovation Days qui se déroulent sur trois jours, du 22 au 24 octobre.



Du 22 au 24 octobre 2024, à l’université de Polynésie, vont se dérouler les Nahiti Innovation Days, événement phare du projet Nahiti, qui a vu le jour en août 2023 et qui se terminera en août 2026. “Nous espérons tous que ce ne sera pas une fin mais une porte d’entrée vers une continuité du projet”, explique Jennifer Tournois, la cheffe du projet Nahiti.



“Dès les premières rencontres entre toutes les personnes qui allaient s’impliquer dans ce processus, il était clair que ces trois ans prévus dans le budget initial, n’était qu’une rampe de lancement pour un futur à plus long terme”, confirme Pierre Germon, président de la french Tech Polynésie. Porté par l’Université de la Polynésie française (UPF) ce projet réunit, sur le territoire polynésien, des partenaires universitaires, des organismes de recherche et d’innovation, des instances du Pays et de l’État, des acteurs socio-économiques. Son but : permettre aux porteurs de projets innovants, souvent issus du secteur public, de se connecter au secteur privé dans leur recherche d’investissement, de les accompagner dans leur construction, et dans leur stratégie de développement au niveau local mais aussi international.



Durant trois, jours, partenaires privés et publics vont pouvoir se rencontrer, échanger, partager, et surtout comprendre que tout est possible, et que des projets ne sont jamais trop ambitieux s’ils sont bien accompagnés. “Nāhiti vise à structurer l’écosystème d’innovation sur le territoire polynésien, à travers deux volets principaux : celui d’abord de la sensibilisation et la formation à l’innovation, qui va concerner des étudiants et des élèves, des doctorants, des porteurs de projets, et des entrepreneurs, public notamment. Mais aussi celui du soutien à l’émergence et au développement de projets innovants et de start-up. Dans ce cadre, le projet POLYNOV, intégré au projet Nāhiti, accompagne déjà dix porteurs de projets innovants. Ils vont être rejoints par cinq autres, que nous présenterons lors des journées Nāhiti”, souligne Jennifer Tournois.



Des Nāhiti Innovations Days qui vont être des moments de découvertes et de partages importants avec l’innovation en point de mire.