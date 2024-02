L'influenceur Just Riadh victime d'un home-jacking en Seine-et-Marne

Bobigny, France | AFP | lundi 19/02/2024 - L'influenceur Just Riadh, qui cumule plus de 13 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a été victime d'un home-jacking à Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne) dans la nuit de dimanche à lundi, a appris l'AFP de source policière.



Vers 02H00, trois personnes sont entrées par effraction à son domicile et l'ont menacé avec un couteau, a relaté une source policière.



Ils se sont enfuis en emportant avec eux trois téléphones, deux montre Rolex d'une valeur de 20.000 euros et 1.000 euros en espèces, a ajouté cette source.



Just Riadh, Riadh Belaïche de son vrai nom, est un influenceur de 25 ans qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en publiant des vidéos humoristiques.



Sa notoriété lui a ouvert les portes du cinéma où il a incarné en 2023 le rôle du champion du monde 2014 des desserts glacés Yazid Ichemrahen dans le film "A la belle étoile", après être apparu dans d'autres fictions.



Ces derniers mois, les home-jacking - des cambriolages violents avec les victimes présentes au domicile - de célébrités se sont multipliés en région parisienne : la chanteuse Vitaa, l'animateur Nikos Aliagas, des joueurs du PSG, le chef cuisinier Jean-François Piège en ont notamment été victimes.



De janvier à novembre 2023, la préfecture de police a recensé au total 288 home-jackings dans Paris et sa proche banlieue, soit 49 de moins que sur la même période en 2022. Mais les célébrités semblent de plus en plus visées.



Ces cambriolages se déroulent selon le même mode opératoire : ils durent en général moins d'une heure, ont lieu en pleine nuit ou au petit matin et leurs auteurs sont munis d'armes de poing ou d'armes blanches qu'ils n'hésitent pas à brandir.



Les signes de richesse exhibés sur les réseaux, comme les montres de luxe ou les sacs haut de gamme, attirent notamment l'attention des cambrioleurs, qui vont chercher ces objets lors de l'effraction.

