L'infirmerie de Rimatara labellisée Fare Ea

Tahiti, le 21 janvier 2020 - L'infirmerie de Rimatara a reçu mardi le premier label Fare Ea reconnaissant la qualité et l’efficacité des soins primaires qui y sont dispensés et la mise en œuvre d’actions sanitaires préventives, curatives et promotionnelles.



Le ministre de la Santé et de la prévention, Jacques Raynal, a procédé, mardi à la remise du premier label Fare Ea à l'infirmerie de Rimatara, en présence du Tavana Hau des Australes, Rachel Tau, et du maire de la commune de Rimatara, Georges Hatitio.

Créé en 2019 dans le cadre du programme de modernisation des soins de santé primaires (SSP) 2019-2023 en Polynésie, le label Fare Ea est un gage de qualité des services rendus à la population de proximité au sein d’une structure de santé de la Direction de la santé. Pour l’obtenir, la structure de santé s’engage volontairement dans un processus d’amélioration de la qualité et l’efficacité des soins, reconnaissant la mise en œuvre d’actions à la fois préventives, curatives, promotionnelles de santé au sein d’un réseau de partenaires locaux, respectant les concepts SSP définis par l’organisation mondiale de la santé et prenant en compte les déterminants de santé de la population.



L’équipe de l’infirmerie de Rimatara s’est lancée dans cette démarche depuis octobre 2018.