L’indice des prix gonflé par le coût du transport aérien en juillet

PAPEETE, 14 juillet 2018 - En juillet, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,5 % et s'établit à 99,10 (base 100 décembre 2017). Cette évolution est essentiellement liée à la hausse saisonnière des tarifs des Transports aériens (+ 22,3 %), analyse une communication faite au Conseil des ministres ce mardi.



En glissement sur douze mois, l'indice général des prix à la consommation diminue de 2 %. L’indice ouvrier est stable en juillet. Il est en repli de 2,1 % en glissement sur douze mois. L'indice général hors transport aérien international est lui aussi stable en juillet. Il diminue d’1,8 % en glissement annuel.



En juillet, l'index du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) augmente de 0,1 %. La hausse des prix des Matériaux minéraux (+ 0,2 %) et des Services (+ 0,7 %) est légèrement compensée par la baisse des prix des Matériaux végétaux (- 0,2 %). L'index du Bâtiment augmente de 0,1 % et celui des Travaux Publics, de 0,2 %.



Dans le Bâtiment, l'index du Gros Œuvre et celui du Second Œuvre progressent de 0,1 %. Dans les Travaux Publics, l'index du Génie Civil est en hausse de 0,1 % et celui des Travaux Spécialisés, de 0,3 %. Sur douze mois, l'index général du BTP est en hausse de 0,9 % ; l'index du Bâtiment croît de 1,1 % et celui des Travaux Publics, de 0,6 %.



Sur une base 100 établie en décembre 2010, en juillet dernier les index hybrides sont mesurés respectivement à :

Gardiennage 114,33 (variation mensuelle +0,1 %, sur 12 mois +0,4 %)

Sûreté 109,56 (variation mensuelle -0,2 %, sur 12 mois +0,1 %)

Véhicules Légers 108,87 (variation mensuelle +0,1 %, sur 12 mois +1,0 %)

Véhicules de Chantier 104,86 (variation sur 12 mois +0,3 %)

Construction navale en aluminium 122,63 (variation mensuelle +0,1 %, sur 12 mois +2,4 %)

Fourniture de pièces détachées pour navires 109,08 (variation sur 12 mois +0,2 %)

Index des Transports Publics Terrestres 105,86 (variation sur 12 mois +1,1 %)

Index des Assurances 104,44 (variation mensuelle -1,3 %, sur 12 mois -1,8 %)

Index du Transport Aérien International 97,54 (variation mensuelle +0,7 %, sur 12 mois +11,4 %)