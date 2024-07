L'indice des prix à la consommation augmente d'1,2% en un an

Tahiti, le 24 juillet 2024 - Le coût de la vie n'a toujours pas baissé si l'on en croit l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) qui vient de publier son dernier indice des prix à la consommation. S'il est plutôt stable en juin, il bondit d'1,3% en un an.



En juin 2024, l'indice général des prix à la consommation augmente de 0,1 % et s'établit à 110,86, indique ainsi l'ISPF. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des services de transport (+ 4,3 %) et des loyers (y compris charges) d'habitation (+ 0,6 %). Hors transport aérien international, l'indice des prix est stable en juin 2024, et est en hausse de 1,3 % sur douze mois glissants. L’indice ouvrier est également stable en juin 2024, et augmente de 1,2 % en glissement sur douze mois. Entre juin 2023 et juin 2024, l'indice général des prix à la consommation est en hausse de 1,2 %.





