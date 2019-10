L’incendie au poste TEP encore inexpliqué

Papeete, le 11 octobre 2019 – Après l’incendie du poste source de la TEP à la Punaruu, à l’origine du blackout électrique de jeudi, les équipes de maintenance de la société d’économie mixte travaillent jusqu’à lundi à la réparation de l’équipement. Les causes de l’incendie n’étaient toujours pas connues vendredi.



Au lendemain du blackout électrique de près de quatre heures sur l’ensemble de l’île de Tahiti jeudi après-midi, le poste de commandement installé au haut-commissariat a organisé une dernière réunion vendredi matin. Les autorités de l’Etat et du Pays, la TEP et EDT-Engie ont dressé un point de situation pour s’assurer du bon fonctionnement du réseau électrique. Un réseau qui « marche à 100% » indiquait-on vendredi midi au haussariat.



La réunion a également été l’occasion d’un suivi de la situation des « points vitaux » de l’île de Tahiti : port, aéroport, télécommunications, hôpitaux, cliniques, etc… Des sites qui ont tous fonctionné sur groupe électrogène et qui ont dû se réapprovisionner en fuel pour parer à toute nouvelle perturbation éventuelle. Enfin, le poste de commandement a demandé un diagnostic précis du ou des problèmes à l’origine du blackout, notamment pour identifier les causes de l’incendie survenu dans le poste TEP de la Punaruu. Incendie qui a déclenché une réaction en chaîne privant l’île de Tahiti d’électricité.