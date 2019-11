L'imprimerie de Papara investit dans une presse numérique

"Il n'existe rien d'équivalent à Tahiti"



Pourquoi es-tu à Tahiti ?

Ça fait 10 ans que nous vendons différent produits à Tahiti et que je viens régulièrement. En ce moment, je suis en mission pour Pacific Press pour l'installation et la mise en place de leur atelier d'impression numérique, de façonnage et de finition. D'ici la fin de l'année je m'attellerai à l'installation de la grosse presse numérique, la Kodak Nexpress. Enfin, je serai là pour former les opérateurs et suivre le démarrage de la production.



À quoi ressemble cette machine ? En quoi est-elle différente de la rotative déjà installée ici ?

La Nexpress fait 4 tonnes pour 13 mètres de long, elle aura sa propre salle. Elle imprime en cinq couleurs, margeur et réception longue feuille jusqu'à 1 mètre. Si vous venez avec votre fichier bien fait sur une clé USB, c'est du "click and print", donc on peut vous l'imprimer directement. Il y a aussi ce qu'il faut pour le façonnage et la finition, comme un massicot trilatéral, un système d'assemblage numérique, un système de découpe-rainage, une plieuse, un thermo-relieur pour les livres...



Cette machine est très différente de la rotative. Les travaux ne sont pas du tout les mêmes. La rotative va servir à faire des travaux labeur sur de très gros volumes, avec une qualité qui va être un petit peu moindre. La Nexpress, elle, va travailler en feuille-à-feuille sur de l'impression à la demande, sur du petit et moyen volume, avec un très haut niveau de qualité. Finalement, la presse numérique pourra faire tout ce que la rotative ne peut pas faire et ouvrir de nouveaux marchés.



Quels genres d'imprimés pourra-t-on créer avec cette nouvelle machine ?

On aura un panel de documents très, très large. Par exemple on pourra faire de l'impression de livres à la demande, comme Amazon. Mais ça va de la carte de visite jusqu'au poster, l'affiche, la billetterie, le flyer, les livres photo de luxe, les magazines... Le tout avec un grand niveau d'ennoblissement, c'est-à-dire que l'on va ajouter de la plus-value à nos imprimés avec du verni sélectif, du verni brillant... Et encore plus d’options que l'on pourra rajouter sur la machine au cours des années. Comme du verni dimensionnel pour avoir du relief sur nos imprimés, de l'encre or, de l'encre sécurité... Tout ça grâce à la cinquième couleur qui est complètement amovible.



Avec le numérique, les possibilités sont immenses. Par exemple pour les magazines, au lieu d'imprimer 5 000 exemplaires sur la rotative et d'avoir 1 500 invendus, on peut n'en imprimer que 3 000, puis fournir les demandes supplémentaires au fil des semaines avec la Nexpress et totalement éliminer les invendus. Il est aussi possible de faire de la donnée variable, donc chaque page peut être unique. On peut configurer la presse pour changer le texte et les photos de chaque exemplaire. Par exemple, on peut mettre le nom de l'abonné sur la couverture de chaque magazine, ou un jeu avec un code différent dans chaque exemplaire. Plus classique : on pourra personnaliser les cartons d'invitation, les facturiers...



Y-a-t-il une machine équivalente en Polynésie aujourd'hui ?

Non, il n'existe rien d'équivalent à Tahiti. Aujourd'hui, différents imprimeurs ont des presses numériques type Ricoh, mais ça n'a rien à voir, ni en termes de volumes, ni en termes de qualité.