L’île de Pâques veut prendre le nom tahitien de « Rapa Nui »

Petit à petit, le nom est passé dans le langage courant et se répandit même au sein de la communauté pascuane complètement acculturée en cette fin de siècle. En effet, plusieurs razzias de négriers sud-américains, essentiellement péruviens, déportèrent notamment en 1862 la majorité de la population de l’île pour faire travailler cette main d’œuvre non pas dans les îles à guano comme on le dit souvent, mais dans des haciendas. Les Pascuans y furent traités comme des esclaves et la plupart moururent.

Toute la noblesse, toute l’intelligentsia pascuane, tous les prêtres et érudits décédèrent en déportation, le roi y compris. Seule une petite poignée d’entre eux put être rapatriée, grâce aux efforts conjoints de M. de Lesseps, consul de France à Lima et de monseigneur Tepano Jaussen, évêque de Tahiti.

Mais malheureusement, ces rescapés ramenèrent avec eux des maladies qui finirent de décimer la population.

Entre les épidémies, les déplacements de Pascuans aux Gambier et à Tahiti et toutes les malversations dont ce petit peuple fut la victime, les Pascuans ne se retrouvèrent plus que cent onze en 1877 ; si l’on doit reconnaître que c’est la mission catholique qui, en grande partie, les sauva de la disparition, on ne peut nier que l’évangélisation totale de l’île effaça ce qui avait survécu de sa culture ancienne ; et c’est ainsi que si les Pascuans ont conservé leur langue largement mâtinée de Tahitien, cultuellement et culturellement, ils ne se souvenaient pratiquement de plus rien de leur passé au tournant du XIXe et du XXe siècle. D’où l’adoption facile, faute de tout repère, du nom tahitien « Rapa Nui » dans le langage courant, appellation qui avait l’avantage de désigner à la fois l’île et à la fois ceux qui y habitaient, comme on dit aujourd’hui l’île de Rurutu et les Rurutu par exemple.