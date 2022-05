L’île Sacrée célèbre Bobby Holcomb

Raiatea, le 13 mai 2022 – Une journée de célébrations a été organisée pour l’arrivée de la statue de Bobby à Raiatea. Les élèves de toute l’île ont présenté des spectacles sur les chansons de l’artiste. Le monument y restera exposé jusqu’en juillet, avant de rejoindre la place To’ata en septembre.



La statue en bronze de Bobby Holcomb continue son voyage. Inaugurée à Huahine en décembre dernier, où elle est restée en exposition un mois et demi, elle fait à présent escale à Raiatea. Positionnée au fare pote’e de la gare maritime de Uturoa, elle a été dévoilée aux habitants de l’île lors d’une journée de festivités. ‘Ōrero, chants et danses étaient au rendez-vous. Plusieurs écoles sont venues présenter des mises en scène sur les chansons de l’artiste.



À l’origine de ce projet, on retrouve l’artiste Evrard Chaussoy et Heiarii Girard. C’est à l’issue d’une discussion entre amis que le projet est né il y a plus d’un an. “On se disait que Bobby est devenu une icône dans l’inconscient collectif, mais il n’y avait rien qui le matérialisait”, se souvient Evrard. “Aujourd’hui c’est fabuleux tous ces jeunes qui dansent et chantent Bobby ! On a voulu, dans la continuité de ce qu’il faisait, que la culture soit transmise de génération en génération. Et qu’il n’y ait pas d’écarts dans la transmission, comme il y a pu en avoir dans le passé. Les instituteurs et institutrices ont joué le jeu aussi, en préparant les spectacles et des ateliers. Aujourd’hui les enfants sont mis en avant, et Bobby par son œuvre permet tout ça, c’est magique”

Pour l’anecdote, Evrard explique que beaucoup de personnes demandent si la statue est inspirée de celle de Duke Kahanamoku à Hawaii, car en plus Bobby est Hawaiien. Mais la statue représentant le chanteur les bras levés est en fait inspirée de son clip O ‘oe to’oe rima. Lors de son inauguration sur Huahine, plusieurs couronnes reposaient aussi sur ses bras. C’était en hommage à la représentation de Porinetia où il avait des couronnes sur les bras et allait couronner le public. “On a trouvé cette scène belle car c’est lui qui chante mais c’est le public qui est à l’honneur.”



Le bronze restera exposé à Raiatea jusqu’en juillet. Puis il devrait être acheminé vers la place To’ata à Tahiti, en septembre, pour une exposition temporaire. Evrard et Heiarii sont cependant en discussion avec le territoire pour qu’elle y reste définitivement. “Ce sera la décision du président, du ministre, et aussi de la population si elle exprime son envie.”



Plusieurs ateliers sont prévus jusqu’à la semaine prochaine afin de célébrer et fêter l’arrivée de la statue. Une grande bringue sur les chansons de Bobby est notamment organisée ce samedi de 9 à 14 heures, sur la place. Toute la population est invitée à venir avec son peue, son ukulele, son pahu ou ses cuillères pour participer à cet événement gratuit et sans alcool.







