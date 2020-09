L'idée d'un retour aux urnes divise Uturoa

Raiatea, le 25 septembre 2020 - L'annonce en début de semaine d'un probable retour aux urnes pour l'élection municipale du maire de Uturoa divise la population. Les partisans de chaque camp sont prêts à repartir en campagne quand les indécis parlent plutôt de fiu pour un nouveau vote.



La magistrate du tribunal administratif en charge de traiter le recours de la maire sortante, Sylviane Terooatea, après le second tour de l'élection municipale du 28 juin et portant sur l'irrégularité de quelques procurations, a conclu à une irrégularité suffisante pour justifier l'annulation du scrutin.Une décision définitive sera prise le 6 octobre par les juges qui ne sont pas obligés de suivre les conclusions du rapporteur public, mais un retour aux urnes est très probable. La population de Uturoa va donc certainement revivre une nouvelle campagne pour choisir leur nouveau maire, entre Sylviane Terooatea et Matahi Brotherson qui s'était imposé pour dix petits bulletins.



Interrogée, la population se montre très partagée. Les partisans de Brotherson pensent que plus le temps passera, plus les chances de réélire le maire en place sera importante, au vu, selon eux, des améliorations de la vie communale même si seulement quelques mois semblent une période trop juste pour juger de la nouvelle gouvernance. Alors que pour les soutiens du maire battu, et en partie à cause de la décision de justice, c'est l'inverse qui se produira. Ils jugent que les points (car il n'y a pas que l'histoire des procurations… mais c’est le seul point que la justice a retenu) qui ont poussé la maire sortante Sylviane Terooatea à déposer un recours, pourraient jouer en sa faveur, tout autant que la discrétion dont ferait preuve la nouvelle équipe, notamment au niveau de la communication.