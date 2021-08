L’ice, sur le terreau des inégalités sociales

En moins de 20 ans, l’ice s’est fait une place de premier rang au fenua. Cette methamphétamine est désormais la drogue la plus consommée en Polynésie française derrière le cannabis. Sa consommation et son trafic n’en demeurent pas moins toujours appréhendés dans la sphère publique qu’au travers d’un prisme répressif et comme un problème de délinquance. C’est pour élargir ce spectre de perception que la Maison des sciences de l’homme et du Pacifique a initié en septembre 2019 une enquête, avec le concours financier du ministère de la Santé et de la prévention. En jeu : Mieux saisir les ressorts et les conséquences de ce phénomène avec les méthodes des sciences sociales ; analyser les dispositifs existants pour y faire face et esquisser une réponse ajustée en termes de politique publique.Pour cette étude, Alice Simon et le Alice Valiergue ont mené 41 entretiens auprès de consommateurs, de trafiquants d’ice, ou de personnes de leur entourage proche, rencontré 107 professionnels ou bénévoles du secteur social, de la justice, de la police. Ces deux post-doctorantes ont analysé plus de 500 articles de presse, fait la synthèse des enquêtes et statistiques existantes sur la consommation de drogue en Polynésie, épluché les données sur la répression du trafic et constitué une base de données à partir d’informations puisées auprès de professionnels de santé, de l’éducation et de travailleurs sociaux. Ce travail de recherche intitulé "L’ice en Polynésie française : une enquête de terrain sur le trafic, la consommation et les politiques publiques" est désormais publié. Il bouscule un certain nombre d’idées reçues.On sait que le négoce de l’ice peut être extrêmement lucratif et que c’est une des raisons de la forte résilience de son trafic sur le territoire. Achetée au Mexique et importée depuis les Etats-Unis, cette drogue peut se monnayer ici jusqu’à 250 000 Fcfp le gramme, et parfois jusqu’à 100 fois son prix d’achat. A l’analyse des dossiers judiciaires, l’étude constate d’abord que l’âge moyen des personnes poursuivies pour trafic est de 39 ans. Deux tiers d’entre elles ont entre 25 et 45 ans, alors que seulement 6% des prévenus pour trafic ont moins de 25 ans. Si le phénomène se concentre dans la très peuplée zone urbaine de Tahiti, la majorité des personnes poursuivies sont issues de classes populaires. Des hommes dans 82% des cas. Cette origine sociale modeste des trafiquants est l’un des enseignements de l’étude : "Le rôle des inégalités sociales, particulièrement fortes en Polynésie française, n’est presque jamais pris en compte, constate les deux chercheuses. Alors qu’il est désormais admis dans la sphère publique que le trafic de cannabis participe à l’économie de subsistance dans les milieux populaires, l’argent engendré par le trafic d’ice est perçu de façon exclusivement négative, comme de l’argent destiné à « flamber », « mener la grande vie », etc. Pourtant, cette recherche montre que les revenus générés par le trafic d’ice sont d’abord employés pour améliorer les conditions de vie des familles élargies et des proches des trafiquants. L’achat de produits de luxe habituellement réservés à l’élite financière, permise par l’enrichissement fulgurant de certains trafiquants, semble n’être que la partie visible de l’iceberg. Dans un système marqué par la faiblesse des mécanismes redistributifs (absence d’impôt sur le revenu, absence de revenu minimum de solidarité, faiblesse des dispositifs de chômage et de retraite) et par l’absence de perspectives d’ascension sociale pour les classes populaires en raison du chômage structurel, le trafic d’ice apparaît aux yeux de certains Polynésiens comme un des seuls moyens à leur disposition pour améliorer leur situation et celle de leur famille."Un constat qui tranche avec la représentation communément admise, qui résume les trafiquants à des personnes immorales mues par l’appât du gain, si elles ne sont pas victimes d’autres trafiquants qui profitent de leur addiction.