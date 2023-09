L'iPhone 12 retiré temporairement du marché français en raison d'ondes trop puissantes

Paris, France | AFP | mardi 12/09/2023 - L'iPhone 12, le téléphone d'Apple sorti en 2020, ne pourra plus être commercialisé en France en raison d'un dépassement des valeurs limites sur les ondes électromagnétiques émises et absorbées par le corps humain, selon l'Agence nationale des fréquences (ANFR).



L'autorité demande également à Apple de "mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier rapidement à ce dysfonctionnement" sur les exemplaires déjà vendus, sous peine de devoir les rappeler, précise-t-elle dans un communiqué transmis mardi soir à l'AFP.



"J'ai confiance dans le sens des responsabilités de l’entreprise pour se conformer à nos règles. Ma mission est de les faire respecter. Si elle ne le faisait pas, je suis prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation", a déclaré le ministre français délégué au numérique Jean-Noël Barrot, dans un entretien au Parisien.



Il a précisé que la mise en conformité du smartphone "passe par une simple mise à jour du logiciel". Apple a 15 jours pour se mettre en règle.



Concrètement, d'après l'agence française, l'iPhone 12 dépasse de 1,74 W par kilogramme (W/kg) la valeur limite réglementaire correspondant à l'énergie pouvant être absorbée par le corps humain lorsque le téléphone est tenu à la main.



Contacté par l'AFP, Apple a assuré que l'iPhone 12 est certifié comme conforme aux standards définis dans le monde par de nombreuses organisations internationales.



Le géant californien a indiqué avoir fourni à l'ANFR des résultats d'études indépendantes menées en laboratoire par des tiers pour prouver que ses appareils respectent les normes. Il prévoit de contester les conclusions de l'agence.



L'ANFR fait régulièrement baisser la puissance d'émission des smartphones. La plupart du temps, suite à une mise en demeure, les constructeurs prévoient une mise à jour de leurs appareils pour éviter un retrait de la commercialisation. Mais il s'agit d'une première pour Apple.



Selon Jean-Noël Barrot, la demande de retrait pourrait même être étendue au marché européen.



Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "rien n'indique pour l'instant que l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine" et ce "malgré de nombreuses recherches".



Apple présentait mardi soir sa nouvelle gamme de smartphone, l'iPhone 15, qui intégrera un port de chargement universel USB-C pour se conformer à la réglementation européenne.

Probablement aucun danger pour le consommateur Faut-il s'inquiéter si l'on a utilisé un iPhone 12, retiré du marché français pour émettre des ondes trop puissantes ? Probablement pas, les seuils réglementaires étant fixés de manière extrêmement basse par rapport aux risques établis par la recherche, eux-mêmes peu nombreux.



La commercialisation de l'iPhone 12, le téléphone d'Apple sorti en 2020, a été suspendue par les autorités françaises car des mesures ont conclu que ces appareils émettaient des ondes à un degré excessif par rapport à la réglementation.



Cela ne signifie par pour autant que les utilisateurs de ces appareils se soient mis en danger, et ce pour plusieurs raisons, liées à l'application par les autorités du principe de précaution.



En premier lieu, il existe tout simplement très peu de lien avéré entre des problèmes de santé et l'exposition aux radiofréquences, soit les ondes électromagnétiques émises par les téléphones ou d'autres appareils comme les bornes wi-fi.



Ces dernières années, un important corpus de recherche s'est constitué pour mesurer le lien entre ces ondes et différentes pathologies comme les cancers, l'infertilité ou des maladies neurodénératives comme Alzheimer. Aucun lien n'a été confirmé.



Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "rien n'indique pour l'instant que l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine".



Un effet, toutefois, est clairement établi: à fortes doses, ces ondes peuvent augmenter la température corporelle, soit de l'ensemble de l'organisme, soit des membres en contact avec l'appareil.



C'est principalement pour limiter cet effet, dont les risques pour la santé restent eux-mêmes incertains, que les autorités fixent des seuils à ne pas dépasser.



Dans le cas des iPhone 12, il faut noter que le seuil dépassé ne concerne que l'absorption des ondes par les membres en contact très rapprochés avec l'appareil et non l'organisme dans son ensemble quand le téléphone est par exemple porté dans un sac.



En tout état de cause, les seuils retenus par les autorités sont extrêmement faibles par rapport aux liens établis par la littérature scientifique entre température corporelle et exposition aux ondes.



Les réglementations françaises et européennes se basent sur des recommandations émises par une ONG, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Les dernières remontent à 2020.



L'ICNIRP, au vu de la recherche sur le sujet, évalue qu'il faut que les membres humains absorbent au moins 40 watts par kilogramme (W/kg) pour aboutir à une hausse de la température qui soit néfaste à la santé.



Mais elle fixe un seuil maximum dix fois moindre à 4 W/kg. Pourquoi une telle marge? Car le consommateur lambda ne saurait mesurer par lui-même le degré d'ondes émises par son appareil. Il s'agit donc de compter large pour lui éviter toute exposition réellement excessive.



le Mercredi 13 Septembre 2023 à 05:48 | Lu 131 fois