L'humoriste Alex Vizorek quitte France Inter pour RTL

Paris, France | AFP | lundi 10/07/2023 - Le mercato n'est pas terminé: l'humoriste Alex Vizorek rejoindra RTL à la rentrée, quittant France Inter et sa matinale où il sera remplacé par le journaliste David Castello-Lopes, ont annoncé lundi les deux stations.



"Dès la rentrée, Alex Vizorek sera présent sur RTL du lundi au jeudi entre 18H et 20H dans +RTL Soir+", a précisé la radio du groupe M6 dans un communiqué.



"Nous remercions infiniment Alex pour tout ce qu'il a apporté à France Inter pendant plus de dix ans !", a de son côté déclaré la station publique dans un communiqué à l'AFP.



"Ravi d'arriver dans mon nouveau club le Real RTL et grande reconnaissance pour les années passées au FC France Inter", a tweeté l'humoriste.



Son transfert coïncide avec le passage annoncé à un rythme hebdomadaire de l'émission à succès de Charline Vanhoenacker, "C'est encore nous", dont il était un pilier.



Alex Vizorek, qui clôturait aussi le mardi la matinale de France Inter par un billet humoristique, sera remplacé sur cette tranche par le journaliste et humoriste David Castello-Lopes, que la station espérait depuis "longtemps", selon son communiqué.



"Sa créativité, son inventivité et son souffle se déploieront à merveille dans la nouvelle matinale la saison prochaine", indique la radio, sans préciser à quelle heure il interviendra.



Passé par Canal+, où il a co-réalisé "le chiffroscope" dans "l'effet Papillon", ou encore par le site satirique le Gorafi, David Castello-Lopes animait jusqu'à présent une chronique, "Les origines", dans l'émission "Historiquement vôtre" sur Europe 1.



Très éclectique, le journaliste de 41 ans, ancien chef du service vidéo du quotidien Le Monde, a également sorti une chanson, "Je possède des thunes", qui l'a fait décoller sur le réseau social Tik Tok, où il compte plus de 300.000 abonnés.



Avec plus de sept millions d'auditeurs quotidiens au premier trimestre, France Inter est la radio la plus écoutée de l'Hexagone, devant RTL, deuxième avec plus de 5,6 millions d'adeptes.



L'arrêt de la formule quotidienne de "C'est encore nous" a mécontenté de nombreux auditeurs de France Inter.



Une fois par mois, sa bande se délocalisera en région pour une émission de deux heures en public, a indiqué France Inter à l'AFP.



Sa case quotidienne reviendra à un trio féminin, composé de la directrice de la rédaction de Konbini Marie Misset, de la chroniqueuse sexe Maïa Mazaurette et de l'humoriste Marine Baousson.