L'hôtel New Kon Tiki inauguré en avril 2022

Tahiti, le 21 octobre 2021 - Les gérants de l'hôtel New Kon Tiki, à Papeete, ont reçu, ce mercredi, la visite de la ministre de Tourisme, Nicole Bouteau. L'occasion de faire un point sur les travaux de rénovation du complexe hôtelier, avec une ouverture annoncée pour avril 2022.



Les gérants associés de la société Sarl New Kon Tiki, Nicolas Gourdon et Sébastien Pradelle, ont reçu, mercredi, la ministre du Tourisme, pour une visite du chantier de rénovation de leur hôtel New Kon Tiki Tahiti, à Papeete. Les travaux de rénovation, démarrées il y a plusieurs mois, devraient s'achever d'ici avril 2022, indique un communiqué de la présidence.



Ces travaux vont permettre à cet hôtel typique des années 70 de faire peau neuve en se positionnant en hôtel de ville en proposant, sur huit niveaux, un complexe hôtelier qui sera un combiné de deux produits: des appartements hôtels, "très appréciés par les voyageurs d’affaires, les familles," indique le communiqué. Et un "Pod hôtel", inspiré des hôtels capsules. Conçu sur le principe des cabines de bateau avec un niveau de confort important, cet espace unique en Polynésie, pouvant accueillir jusqu'à 48 visiteurs, sera réalisé sur un plateau au niveau 1 du bâtiment.



Les cinq étages supérieurs abriteront 34 unités avec kitchenette pour des surfaces allant de 22 à 76 mètres carrés (5 suites, 10 chambres deluxe, 18 chambres standard et une chambre de transit pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite).



Les deux derniers niveaux seront réservés aux espaces de restauration: un restaurant dans l’espace en rotonde du septième étage et un roof top avec vue dominant le port de Papeete, sur le toit-terrasse du huitième étage. L'établissement vise par ailleurs un classement 3 étoiles.

Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 21 Octobre 2021 à 13:20 | Lu 536 fois