L'hôtel Kon Tiki remis à flot

Tahiti, le 5 octobre 2022 – L'hôtel Kon Tiki, situé boulevard de la reine Pomare IV, en face de la gare maritime, a rouvert ses portes le 1er octobre. Un boutique-hôtel "eco-friendly" de 64 unités d'hébergement, sur le thème du voyage en hommage au célèbre radeau du norvégien Thor Heyerdahl.



L'hôtel Kon Tiki, construit dans les années 70 et situé boulevard de la reine Pomare IV à Papeete, avait commencé ses travaux de rénovation en début d'année pour une inauguration initialement prévue pour avril dernier. Il a finalement rouvert ses portes le 1er octobre. Le Kon Tiki doit son nom au célèbre radeau du norvégien Thor Heyerdahl, avec lequel il avait tenté de rejoindre la Polynésie depuis les côtes du Pérou. Ce boutique-hôtel met en avant les thèmes du voyage et de la nature, avec une décoration imaginée par Island Studio Architecture. Le Kon Tiki se veut également respectueux de l'environnement en adoptant le tri des déchets, une politique zéro plastique, l'utilisation de produits d'hygiène et d'entretien naturels et locaux ou écolabellisés, et la réduction de la consommation d'eau.



Cet établissement trois étoiles, haut de ses huit étages, dispose de 64 unités d'hébergement, dont 25 studios, 15 chambres et 24 cabines, plus connues sous le terme de "pod". Les deux derniers étages sont consacrés à des activités de restauration et de réception. Le restaurant The Surfhouse, dans l'espace en rotonde au septième étage, et le bar à toit ouvert The Reefbar au dernier niveau, avec vue sur le port de Papeete et sur l'île Sœur, devraient ouvrir au grand public dans quelques semaines. Le Kon Tiki affiche déjà complet tout le mois d'octobre.







Rédigé par Meleana CHE FAT le Mercredi 5 Octobre 2022 à 19:58 | Lu 741 fois