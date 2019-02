L'hôpital se lance dans le défi " Un moi(s) sans tabac "

"Ce défi s'inscrit dans le projet global de tendre dans un futur plus ou moins proche vers un hôpital sans tabac. L'idée n'est pas juste de dire aux gens 'arrêtez de fumer, c'est interdit !', mais 'arrêtez de fumer pour votre bien, pour votre santé'. Mais comme on sait que c'est difficile d'arrêter, on a décidé de lancer ce défi, car on sait que les défis fonctionnent en général plutôt bien", précise Heirani Estall, psychologue du travail.

Proposée par le service de Médecine du travail interne du CHPF, le principe de cette opération collective est d’inciter le plus grand nombre de personnes, autant le public que le personnel de l'hôpital, à vivre sans tabac.

Selon le Centre de consultations spécialisées en alcoologie et toxicomanie, environ 41% des adultes polynésiens sont fumeurs, majoritairement des femmes. "Au CHPF, on compte entre 300 à 400 fumeurs sur les 1900 agents, cela représente 15 à 20% de l'effectif total. Le but de ce défi est d'aider les fumeurs à se sevrer sur 30 jours. Bien sûr, ce défi est réalisé pour leur santé, mais il y a aussi un effet d'exemplarité, c'est difficile de préconiser aux patients de ne pas fumer quand on fume soi-même" , explique Thierry Sicard, médecin du travail au CHPF.

Et pour soutenir les volontaires dans leur sevrage, le service de Médecine du travail du CHPF a programmé pendant un mois tout un programme d’accompagnement dynamique. Ateliers, réunions, coach sportif, diététiciens, randonnées le dimanche ou encore rencontres avec des psychologues, des sophrologues, un hypnothérapeute…, les fumeurs pourront compter sur le soutien de nombreux professionnels pour ne pas s'en griller une !