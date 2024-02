L’hôpital de Moorea inaugure sa nouvelle aile

Moorea, le 28 février 2024 - L’hôpital de Moorea se dote de nouvelles chambres pour les personnes hospitalisées de l’île sœur. Cet aménagement s’inscrit dans la volonté modernisation et de mise aux normes des dirigeants de la structure de santé en vue d’améliorer les conditions d’accueil pour les patients ainsi que pour leur famille.



La deuxième tranche de l’agrandissement de l’hôpital de Moorea a été inaugurée mercredi après-midi en présence notamment du président du gouvernement Moetai Brotherson, d’une partie de son gouvernement et du maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani. Cette nouvelle tranche de travaux correspond à un nouveau bâtiment qui offre, en plus d’une ancienne chambre rénovée, quatre nouvelles chambres pour les patients hospitalisés de l’île sœur ainsi qu’un nouveau poste de soins pour les infirmiers. Les travaux, qui avaient débuté en 2019 sont achevés depuis fin 2023. Ils ont été cofinancés par l’État et le Pays à hauteur de 575 millions de francs. “La nouvelle structure remplace l’ancienne qui était vétuste et qui était hors de possibilité de réhabilitation pour de nombreuses raisons. Les nouvelles chambres sont aux normes modernes. Les revêtements ainsi que l’accueil des personnes à mobilité réduite sont désormais aux normes. Ce n’était pas le cas dans le bâtiment antérieur qui datait de 1957. Les gens qui circulaient en fauteuil roulant ne pouvaient, par exemple, pas accéder aux chambres à causes des marches. C’est quelque chose qui a été corrigée dans le nouveau bâtiment”, explique Francis Spaak, responsable des formations sanitaires de Moorea-Maiao.



Une place pour les familles



Les nouvelles chambres ont aussi été construites de tel sorte que les personnes malades puissent être entourées de leur famille. “On est très content de ce nouveau bâtiment qui va permettre d’améliorer les conditions d’accueil des familles à l’hôpital de Moorea. Les familles peuvent venir quand elles le souhaitent pour voir leur proche. La particularité aussi de cette nouvelle structure est qu’elle contient une chambre qui a la capacité d’accueillir le patient et sa famille, notamment pour les personnes en fin de vie. On est dans une approche plus culturelle de la santé. Cela a de l’importance pour la santé du patient et pour sa famille d’avoir un environnement affectif et rassurant”, souligne le taote. “Ce nouveau bâtiment va aussi permettre d’améliorer de travail collaboratif, notamment avec le centre hospitalier de Taaone afin de mieux recevoir le patient qui aura fini les soins très spécialisés et qui pourra continuer ses soins à l’hôpital d’Afareaitu. Ce n’est qu’une étape parmi de nombreuses autres, avec pour objectif d’améliorer l’offre de santé à la population de Moorea et à ses touristes.”



Après la finalisation de cette deuxième tranche, l’hôpital de Moorea projette de démarrer prochainement les travaux de la troisième tranche avec notamment la construction de nouveaux vestiaires ou d’un grand fare pōte'e pour les patients et les familles.