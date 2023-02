L’hôpital d’Uturoa « soulagé » après la signature d'un protocole d’accord avec le pays

Tahiti le 17 février 2023 - La grève engagée le 11 février par le personnel de l’hôpital d’Uturoa a pris fin dans la soirée du mercredi 15. Un protocole d’accord a été signé par le syndicat du personnel de santé des Îles Sous le Vent, affilié CSTP-FO, et le gouvernement. Création de postes, paiement des heures supplémentaires, c'est un « soulagement » pour l’hôpital.



Un protocole d’accord a été signé par le gouvernement et Patrick Galenon, représentant du personnel de santé des Îles Sous le Vent, affilié à la CSTP-FO, dans la soirée du mercredi 15 février. Cette entente met fin à la grève engagée le 11 février dernier par une partie du personnel de l’hôpital d’Uturoa. « On a obtenu 11 postes : trois postes d’agent des services hospitaliers (ASH), deux postes de technicien de laboratoire, deux infirmières anesthésistes, deux aides-soignants, un brancardier et un magasinier », indique Philippe Dubois, secrétaire général du personnel de santé des Îles Sous le Vent, affilié CSTP-FO. La création de ces postes sera intégrée au collectif budgétaire exceptionnel de l’hôpital qui se déroulera le 23 février prochain. « C’est un soulagement. Enfin, le bloc opératoire va pouvoir être ouvert 24 heures sur 24, dans des conditions normales, de même pour le laboratoire. Cette création de postes permet de simplifier l’organisation du quotidien », se réjouit le syndicaliste.



« Ensuite, on a obtenu six postes dit 'BO' (besoin occasionnel), à savoir trois pour les infirmiers, deux pour le personnel du secrétariat et un poste de sage-femme. Ce ne sont pas des postes pérennes mais ils vont permettre de répondre à l’urgence. Au total, cela fait une création de 17 postes », explique Philippe Dubois. Parallèlement, le syndicat de l’hôpital demande la création de 15 postes supplémentaires. « Nous sommes tombés d’accord avec le ministre pour qu’il y ait une commission d’enquête dans les trois mois à venir par rapport à ces ressources humaines supplémentaires. L’étude, qui sera probablement menée par l’ARASS, définira les besoins réels de l’hôpital de manière neutre. Les 6 postes BO demandés sont intégrés dans les 15 postes », déclare le secrétaire général du personnel de santé des Îles Sous le Vent.



Début février, Philipe Dubois déplorait que « 25% des membres du personnel n’aient pas reçu leurs indemnités d’heures supplémentaires de travail depuis juin 2022 ». Lors de la signature du protocole d’accord, le gouvernement s’est engagé à régulariser la situation des employés, avec un paiement des heures supplémentaires à M+2. « C’est un cadeau qu’on fait au pays, normalement les heures supplémentaires doivent être payées à la fin du mois », conclut Phillipe Dubois.