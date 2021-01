L'homme qui a poignardé ses parents à Rikitea écroué

JUSTICE - L'homme de 29 ans qui a poignardé ses parents le 25 janvier à Rikitea a été présenté devant un juge d'instruction mercredi au terme de deux jours de garde à vue. Mis en examen pour tentatives d'assassinat, il a ensuite été placé en détention provisoire.



Deux jours après avoir poignardé ses parents à Rikitea, un homme de 29 ans a été présenté devant un juge d'instruction mercredi à l'issue de deux jours de garde à vue. Mis en examen pour une double tentative d'assassinat, le mis en cause a été placé en détention provisoire.



Le 25 janvier, à Rikitea, ce jeune homme inconnu de la justice avait poignardé son père et sa mère, respectivement âgés de 72 et 63 ans. Il avait ensuite été interpellé par les gendarmes et transféré à Tahiti où il avait été entendu dans les locaux de la section de recherches de Papeete. Également amenées sur Tahiti, les deux victimes avaient été admises au Centre hopitalier de Taaone où elles étaient toujours hospitalisées ce mercredi.