L’histoire de Pinocchio “chanpagnisée”

TAHITI, le 14 novembre 2022 - La compagnie Chanpagne revisite l’histoire de Pinocchio pour cette fin d’année. Au passage, elle interroge le spectateur sur les relations entre parents et enfants, mais aussi sur le mensonge, l’amitié ou encore la loyauté.



Cette fin d’année, comme à son habitude, la compagnie Chanpagne propose aux scolaires et au grand public une histoire de son choix, revisitée. Elle a opté pour les aventures de Pinocchio. “ Nous sommes partis du texte originel ”, explique Catherine Chanson, “ que nous avons chanpagnisé ”, poursuit Martine Guichard. C’est-à-dire qu’il y a “ de nombreuses surprises, quelques anachronismes, de la danse et des pitreries ”. “ C’est surprenant et pétillant, nous avons également ajouté de la musique et des bruitages ”, explique Kinny Panades. En résumé, Chanpagne propose une pièce “ enchantée ” et “ déjantée ”. Elle durera une heure environ, en fonction du jeu des comédiens.



Catherine Chanson, Martine Guichard et Kinny Panades sont les trois fondatrices de la compagnie. Leur objectif, au-delà du spectacle et de la détente, est de susciter des questions, de faire réfléchir et réagir les plus jeunes. Avec Pinocchio, elles interrogent le public sur le rôle de l’école, des parents, sur les valeurs filiales, la relation parents-enfants, le mensonge, l’amitié et la loyauté. Autant de valeurs, fortes, “ et malheureusement de plus en plus oubliées dans la société d’aujourd’hui ”.



À partir du 23 novembres, et pour 27 représentations, ils seront cinq sur scènes. Les comédiens interpréteront différents personnages : Pinocchio, Geppetto, la fée bleue, le renard, des marionnettes… L’histoire se déroulera dans trois décors différents : la maison de Geppetto, le chapiteau de manade Mange-feu et le requin dans lequel se retrouve Pinocchio à la fin de ses aventures.



Aventures et épreuves



Pinocchio est un personnage de fiction italien, héros du roman pour enfants intitulé Les Aventures de Pinocchio écrit en 1881 par le journaliste et écrivain Carlo Collodi. La troupe Chanpagne n’a pas touché à la trame de ce roman. Un homme, Gepetto, interprété par Damien Aubert, fabrique un pantin de bois qu’il prénomme Pinocchio. “ Cet homme est fou de ce petit garçon qu’il voit d’entrée de jeu comme un enfant. Il fait pour lui beaucoup de sacrifices ”, décrit le comédien. “ Il ne sait pas trop comment faire et se retrouve, parfois, un peu désemparé .”



À peine est-il sculpté, que Pinocchio s'anime sous les yeux éblouis de son créateur. Le pantin se sent vivre et a envie de découvrir le monde, mais il est naïf et influençable : il ne va pas faire que de bonnes rencontres… Cédric Tchan est Pinocchio. Il avoue avoir été un peu surpris en redécouvrant cette histoire dont il avait pris connaissance enfant. “ En fait, Pinocchio est gâté et n’en fait qu’à sa tête. ” Tout du moins au début de l’aventure. Ensuite, il change de personnalité, il tombe et tire des leçons de ses expériences.



D'aventures en épreuves, la marionnette apprend et se transforme. Pinocchio pourra-t-il changer au point de devenir humain ? Que signifie grandir ? Quelles valeurs recèle le voyage ? Comment gagner son autonomie et son indépendance quand, par ignorance, on est le jouet des autres ? “ Il passe d’un cœur de bois, à un cœur d’or ”, résume Cédric Tchan. “Au fil du temps, il devient de plus en plus attendrissant.”



La compagnie Chanpagne est née il y a dix ans. Le trio fondateur constate une évolution significative du public. “ Les comportements des élèves, notamment, n’est plus le même. Ils sont plus attentifs, plus respectueux .” Pour Catherine Chanson, Martine Guichard et Kinny Panades, c’est une motivation de plus, s’il en fallait.



Pratique



Les 23 et 24 novembre à la salle Manu iti, à Paea, pour les scolaires.

Du 29 au 8 décembre au Petit théâtre de la Maison de la culture pour les scolaires.



Séances publiques les 3 et 4 décembre au Petit théâtre de la Maison de la culture, à 18 heures.

Tarif : à partir de 2 500 Fcfp pour les moins de 12 ans.

Billets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 14 Novembre 2022 à 19:30 | Lu 178 fois