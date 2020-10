L'héritage de Aimeho Nui to'u Ai'a pour Te Vaiete

Tahiti, le 28 octobre 2020 - Après avoir dissout la fédération culturelle de Moorea, Aimeho Nui to'u Ai'a, son président Isidore Hiro a décidé de faire don de l'argent restant sur le compte de sa structure à Père Christophe. Il considère que ce dernier suit les principes de Tetuna'e, notamment celui de ne pas détourner les yeux face à ceux qui sont dans le malheur, et qu'il est "tout à fait dans cette lignée-là de ce qu'on faisait autrefois".





Restée en sommeil pendant trois ans, la fédération culturelle de Moorea Aimeho Nui to'u Ai'a va finalement être dissoute. Ses membres se sont donc posés la question du sort de l'argent restant sur le compte en banque de la fédération, puisque la loi interdit qu'il revienne aux membres du bureau. Un "boni" –c'est le terme consacré– qui peut en revanche être légué à une ou plusieurs associations à but non lucratif, à des associations reconnues d’utilité publique ou encore à des associations ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance. Ainsi le président Isidore Hiro et les membres de la fédération ont décidé d'offrir ce "boni" à Père Christophe ainsi qu'à la bibliothèque de Moorea située à Teavaro.



Mardi matin, le Père Christophe s'est vu remettre un chèque par Isidore Hiro qui assure être sensible au travail et au don de soi, depuis des années, de père Christophe en faveur des personnes en difficulté et notamment les sans domicile fixe. "Cela nous a beaucoup marqués", affirme-t-il. Isidore Hiro a aussi tenu à rappeler les principes du premier Arii de la lignée des Teva à avoir ceint le maro 'ura et surtout le premier législateur tahitien. Un de ces principes consistait notamment à ne pas détourner les yeux de ceux qui sont dans le malheur ou la difficulté ou encore à s'aider mutuellement. Le président de la fédération considère que le père Christophe est "tout à fait dans cette lignée-là, de ce qu'on faisait autrefois et c'est le plus important dans notre vie aujourd'hui. Lorsque les personnes sont en difficulté, aidons-les (...).Cela fait partie de notre culture".



Colis alimentaires en augmentation "exponentielle"



Pour père Christophe, ce don est particulièrement bienvenu. D'autant que, selon lui, avec la crise sanitaire actuelle, le nombre de colis alimentaires pour les personnes des quartiers a augmenté d'une façon "exponentielle". Selon père Christophe, il y a depuis le début de l'année entre 250 et 300 colis en plus. "C'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche peut-être plus parce qu'on voit des gens profondément gênés de venir demander car ils ne l'ont jamais fait. On a beaucoup de familles que l'on ne connaissait pas". Ces dons sont donc pour père Christophe, non seulement une manière d'encourager et de soutenir tous les bénévoles de l'association Te Vaiete mais aussi de les aider dans leur don de soi : "c'est toujours quelque chose qui nous fait chaud au coeur, de voir qu'on pense à ces personnes, qu'on pense à cette cause. Même si de temps en temps on en a un peu marre d'en entendre parler sans cesse mais c'est bien une réalité". Père Christophe appelle tout un chacun à être attentif à ceux qui sont près de nous, comme notre voisin, qui peut-être vient de perdre son travail "on peut lui amener un petit quelque chose discrètement, délicatement, on peut lui poser un sac d'aliments devant sa porte sans que personne ne le voie, sans que lui-même ne le sache. Je crois qu'il faut une solidarité qui soit active et de proximité".