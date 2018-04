L'hépatite B officiellement éliminée chez les enfants polynésiens

Pr René Migliani, spécialiste en santé publique et en vaccinologie :



"La vaccination, c'est un acte individuel, mais également collectif !"



Quels sont les enjeux de la vaccination ?

"Il existe actuellement en France, une situation de défiance montante vis-à-vis de la vaccination. Toutefois, il faut retenir que l'immense majorité des enfants sont vaccinés. Lors de ma conférence, je vais notamment aborder ce thème et les succès de la vaccination à commencer par le premier, celui de l'éradication de la variole. Les programmes de vaccination de l'OMS ont permis de faire baisser les nombres de décès, cela a permis de sauver des millions de vie, des personnes du handicap. Nous vivons tous dans 'le même village'.

Actuellement, nous sommes dans une ère, où -et c'est un paradoxe- comme nous avons fait baisser la fréquence de ces maladies, les gens pensent que ce n'est plus la peine de vacciner. Ils ne mettent l'accent que sur les effets. Or, la plupart de ses effets ne sont pas liés au vaccin, mais ils interviennent simultanément. Grâce au vaccin, 'je me protège, je protège mon enfant et je protège également la communauté. La vaccination, c'est un acte individuel, mais également collectif".