L’habitante de Rapa prénommée « Prairial »

Papeete, le 8 octobre 2019 – A l’occasion de la première escale du navire Prairial sur l’île de Rapa depuis 1992, le commandement des Forces armées est revenu sur une anecdote attendrissante d’une habitante de l’île prénommée du nom du navire…



Dans un communiqué diffusé mardi, le commandement des Forces armées en Polynésie française est revenu sur l’escale du navire Prairial entre les 21 et 24 septembre dernier aux Australes et notamment à Rapa. Une première depuis sur l’île depuis 1992, année de l’arrivée du Prairial en Polynésie française. « L’accueil de la population a donc été exceptionnel à la hauteur de ce que sont capables de faire les polynésiens », précise le communiqué.



La frégate a déchargé une dizaine de mètre cube de fret transporté depuis Papeete. Et au cours de cette escale, l’équipage du Prairial a pu remplir quelques missions au profit des habitants de l'île : réparations mécaniques et électriques, évacuation des déchets qui se trouvaient le long du quai et soutien médical à l’infirmerie de Rapa « en prodiguant quelques avis médicaux sur des cas urgents ».





Pour l’anecdote, le commandement des forces armées explique l’équipage a aussi fait la connaissance sur place d’une personne prénommée Prairial : « Lors de la dernière escale en 1992, le Prairial avait transporté 141 personnes vers Papeete pour participer au Heiva. La mère de cette femme avait accouché à Papeete le lendemain de leur arrivée. Ses parents lui avaient donné le nom de Prairial ».