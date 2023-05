L'exposition itinérante de la légende du 'uru arrive à l'Université

Tahiti, le 3 mai 2023 – L'exposition itinérante, inclusive et multidimensionnelle “E vāna'a te 'ā'ai o te 'uru – Le mythe de la légende du 'uru” s'installe jusqu'au 13 mai à la bibliothèque universitaire de l'UPF.



La bibliothèque de l'Université de la Polynésie française accueille, jusqu'au 13 mai, l'exposition “E vāna'a te 'ā'ai o te 'uru – Le mythe de la légende du 'uru”. Cette exposition des étudiants en Langues, littératures et civilisations polynésiennes propose une rencontre entre la littérature contemporaine mā'ohi et les arts traditionnels. Un projet à la fois “co-élaboratif”, “inclusif” et “multidimensionnel”, puisqu'il inclut également le lycée Samuel Raapoto, le Centre des métiers d'art et des centres d'accueil de personnes en situation de handicap et propose, outre l'affichage “classique” de différents types d'œuvres (peinture, dessin, poésie, tifaifai, orero...), aux spectateurs de poursuivre leur découverte des œuvres à travers des supports numériques qui apporteront des sons, des traductions ou encore des explications plurilingues. Cette exposition itinérante sillonne déjà Tahiti depuis le mois d'avril et sera, après cet arrêt à la bibliothèque universitaire, encore visible dans différents lieux jusqu'en juillet.