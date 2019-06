L'exposition caritative sur le Rahui ouvre vendredi

PAPEETE, le 6 juin 2019 -Amoureux de l'art et de l'environnement, l'exposition "Rāhui et esprit du lagon" est faite pour vous. Son vernissage a lieu demain soir, vendredi 7 juin, à la mairie de Pirae dès 17h30. Des œuvres de très différents types (peinture, digital painting, dessin, photographies, objets d'artisanat...) seront exposées, réalisées par 45 artistes différents. Elles seront toutes à vendre, les profits étant entièrement destinés aux associations de protection du milieu marin (les artistes peuvent garder jusqu'à 40% du prix de vente pour rembourser leurs frais).Pour le vernissage, une animation musicale et des shows de danse sont prévus durant la soirée. Un jeu sera organisé pour élire les plus belles œuvres et récompenser ainsi visiteurs et artistes. La page Facebook de l'événement .facebook.com/events/2250787238507244La description de l'événement par les organisateurs :Cher au cœur des polynésiens, le milieu marin sera à l’honneur début Juin. Divers événements seront organisés à Tahiti autour de la Journée Mondiale de l’Océan du 8 juin. L’un d’eux permettra de récolter des fonds pour les associations locales de protection du milieu marin. En effet, afin de veiller à la préservation et à la valorisation des ressources marines, une exposition-vente sera organisée durant une semaine sur le thème 'Rāhui et l'esprit du lagon'. Venez nombreux découvrir peintures, dessins, sculptures, photographies et artisanat local présentés à la Salle Polyvalente de la Mairie de Pirae lors du vernissage du vendredi 7 juin à partir de 17h30, nous vous réservons de belles surprises !A noter que les établissements scolaires des îles ont été conviés à visiter l’exposition en avant-première à partir du 6 juin à 8h00.Un événement Barefoot Studios en partenariat avec la Ville de Pirae, la PEW Polynésie française, le collectif Nana sac plastique et la Fédération des Associations de Protection de l'Environnement en Polynésie française Te Ora Naho.Jacqui Evans, lauréate du Prix Environnemental Goldman 2019 sera la marraine de l'exposition d’art. A l'occasion de la soirée de vernissage, elle donnera la première d’une série de conférences - Island Voices 2019 - intitulée “Recognising Our Connections: as a People and as an Ocean” (Honorer nos liens en tant que Peuple et en tant qu’Océan).Jacqui Evans a dédié sa vie à la protection de l’environnement marin des Iles Cook. En 2019 elle reçoit le prix Goldman, aussi connu sous le nom de Prix Nobel de l’environnement, pour la campagne qu’elle coordonna durant 5 ans afin de protéger la fabuleuse biodiversité marine des Iles Cook. Cette campagne mena à une nouvelle législation et à la création d’une aire marine protégée, le Marae Moana, ayant pour but de préserver et de gérer de façon durable le territoire océanique du pays. Jacqui a alternativement travaillé pour le gouvernement des Iles Cook, WWF et l’association environnementale Te Ipukarea Society.