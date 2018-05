L'exposition Objets du Fenua passionne Paris et Tahiti

"Le Musée des Arts et Métiers nous a invité à monter une autre exposition l'année prochaine"

Combien de visiteurs ont vu cette exposition ?

Il y a eu plus de 10 000 visiteurs sur Paris, qui sont venus soit spécialement pour voir l'exposition Objets du Fenua, soit pour les journées Européennes des Métiers d'Art dans laquelle s'inscrivait l'exposition, et ont en profité pour la visiter.



Quelles ont été les réactions des visiteurs sans lien avec la Polynésie ?

D'abord ils ont remarqué une différence importante par rapport au reste du Musée des arts et métiers, qui est plutôt dans les couleurs gris/noir avec des objets de l'industrie de l'époque. Là on a apporté beaucoup de couleurs et de questions différentes. C'est que ces objets les ont questionnés, ces objets du quotidien détournés de façon inattendue, le sens que l'on veut leur donner... Et finalement le sens même de cet art contemporain. Par exemple la colonne de pneu a eu énormément de succès avec ses gravures de symboles marquisiens, ce qui interroge immédiatement les Parisiens. Ils étaient ravis de comprendre en lisant la fiche technique, qui explique que l'artiste veut laisser une trace de la culture polynésienne et la confronter au progrès de l'industrie en Polynésie. Ou encore le Punu, de Jonathan Mencarelli, qui était vraiment une grosse interrogation : C'est quoi cet objet ? Un Mortier ? Pourquoi un mortier en Polynésie ? Et du coup beaucoup de questions sur la Polynésie, où se situe la Polynésie, à quoi servent ces penu ? En fait ils s'attendaient davantage à une exposition plus touristique. Mais là, grâce à l'art, ils ont pu voir une Polynésie différente, qui leur a donné envie de voir ce qu'il se passe au fenua.



Quel était le profil de ces visiteurs ?

Beaucoup de gens intéressés par l'art contemporain, ce qui était l'objectif. Il y a aussi eu des galeries et des musées qui sont venus à la rencontre des artistes, ce qui a donné un grand potentiel à ces œuvres et ces artistes. Certains artistes ont reçu des propositions d'exposition dans des galeries à Paris ! Ca a aussi apporté une plus-value pour la Polynésie, en donnant au public une vision différente de nos îles. Et pour le CNAM, ça a été un vrai coup de jeune ! Ils avaient des doutes au début, c'était la première fois qu'on exposait des artistes polynésiens au niveau national... Et là ils sont non seulement ravis, mais ils nous ont invité à monter une autre exposition l'année prochaine en nous laissant carte blanche ! Donc on renouvellera l'aventure l'année prochaine, mais de façon différente. Je pense que vu l'intérêt prononcé pour les objets traditionnels comme le penu, cette fois on invitera toujours les artistes contemporains, mais plus orientés vers l'artisanat d'art.