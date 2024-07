L’exposition Gauguin's World : Tona Iho, Tona Ao inaugurée à Canberra

Tahiti, le 4 juillet 2024 - La vice-présidence et le gouvernement australien inaugurent l'exposition Gauguin's World : Tona Iho, Tona Ao à Canberra.



Le 27 juin dernier, la vice-présidente Minarii Chantal Galenon Taupua a rencontré Anthony Albanese, Premier ministre d'Australie, afin d'inaugurer la première exposition consacrée au monument de la peinture Paul Gauguin dans l'hémisphère Sud à la National Gallery of Australia, à Canberra. L'exposition intitulée Gauguin's World : Tona Iho, Tona Ao regroupe plusieurs œuvres et artefacts de l'artiste prêtés par plus de 65 privés et institutionnels, parmi lesquels le Musée de Tahiti et des îles qui en a prêté 9. L'exposition se tiendra jusqu’au mois d’octobre, avant de voyager jusqu’à Houston dans le Texas de novembre 2024 jusqu’à février 2025.



Cette visite de courtoisie a également permis de nouer des liens avec le gouvernement australien, en l'invitant notamment à participer à la 4e Conférence océanienne sur les droits humains, l'orientation sexuelle et l'identité de genre qui se tiendra à Tahiti dans le courant du 1er semestre 2026.