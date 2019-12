L'expédition punitive renvoyée à l’instruction

Tahiti, le 23 décembre 2019 - Deux individus ont été présentés lundi en comparution immédiate pour avoir roué de coups et aspergé d'essence un homme le 15 décembre dernier à Punaauia. La victime leur aurait dérobé la somme de 700 000 Fcfp. Le tribunal, après en avoir délibéré, a décidé de renvoyer le dossier à l'instruction.



Le 15 décembre à Punaauia, un homme a été victime d'une expédition punitive comme l’ont révélé vendredi dernier nos confrères de TNTV.



La victime a été séquestrée dans un cabanon par son oncle qui était armé au moment des faits d'un fusil de chasse. Ce dernier lui reprochait de lui avoir dérobé la somme de 700 000 Fcfp.



Pour le faire avouer, l'oncle a été assisté par au moins trois autres personnes qui ont roué la victime de coups, et l’ont aspergée d'essence. Sans résultat pour les tortionnaires, qui se sont ensuite rendu au domicile de leur souffre-douleur pour lui dérober deux motos.



De son côté, la victime a réussi à regagner son domicile, et s'est vu ensuite délivrer une ITT de dix jours. Le certificat médical du médecin faisait état de plusieurs ecchymoses au niveau du visage, du thorax et de l'abdomen.



Grâce au témoignage de la victime, quatre hommes ont été interpellés le 18 décembre par les services de gendarmerie. Deux d'entre eux ont été présentés lundi en comparution immédiate pour répondre des faits de violence et de vol en réunion. A noter que l'oncle de la victime n'a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel lundi. Concernant les deux prévenus présents dans le box, ils étaient déjà connus de la justice pour trafic d'ice.