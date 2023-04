L'exceptionnel phénomène météo rencontré par un équipage d'Air Tahiti Nui

Tahiti, le 24 avril 2023 – Le commandant de bord et les deux autres pilotes d'un vol Air Tahiti Nui entre Tahiti et Seattle ont été témoins d'un phénomène météorologique exceptionnel, en photographiant une boule nuageuse parfaitement sphérique à près de 13 000 mètres d'altitude.



C'est à un phénomène météorologique extrêmement rare qu'a été confronté la semaine dernière l'équipage d'un vol Air Tahiti Nui qui naviguait entre Tahiti et Seattle. Le commandant de bord Philippe Stora et l'officier pilote Sandrine Turquem étaient tous deux aux commandes, près de 6 à 7 heures après le décollage de l'aéroport de Tahiti-Faa'a mardi soir, lorsqu'ils ont vu apparaître une “boule immense qui s'est levée comme une planète”. Joint par Tahiti Infos, le commandant de bord explique que le phénomène a duré “5 à 6 minutes”, laissant apparaître en face de l'avion une sphère blanche d'apparence opaque, qui s'est finalement avérée être, à mesure que l'avion s'approchait, un immense nuage parfaitement sphérique.



Le phénomène est apparu à près de 13 000 mètres d'altitude, entre les latitudes 15° et 20° Nord, raconte Philippe Stora. “Au début, on était inquiet. On s'est demandé ce que c'était. Mais très rapidement, la beauté de la chose l'a emporté sur la crainte”, relate le commandant de bord, qui a pu capturer l'événement avec l'appareil photo de son téléphone. “Au fur et à mesure que l'on se rapprochait, cette densité intérieure de blanc s'est estompée et l'on voyait à travers. D'ailleurs, sur les photos, on voit les étoiles au travers. Puis ça s'est dissipé pour ne faire plus qu'un halo, mais vertical. Une des dernières photos, c'est une espèce d'auréole. Mais à l'intérieur, c'était brumeux. Sans plus. Ensuite, ça s'est dissipé.” Au plus près du phénomène, Philippe Stora décrit la sphère comme “un nuage très léger” qui flottait au milieu de la nuit. “Une petite brume très légère. Rien à voir avec ce qu'on voyait au début qui avait l'air assez opaque.”



Le troisième pilote de l'appareil, Tamatua Moutham, reprenait son service au moment où l'appareil a dépassé le phénomène météorologique. Il l'a pris en photo à son tour avec une obturation plus lente, laissant davantage apparaître les couleurs. C'est le second cliché : une trainée bleue au-dessus de l'horizon orange. Mais comme l'explique le commandant Philippe Stora, ce magnifique cliché n'est pourtant pas représentatif des couleurs plus ternes visibles à l'œil nu. “On voyait, un peu comme les aurores boréales, une espèce de nuage blanchâtre légèrement coloré. Sur la photo, ça rend ce que vous voyez. C’est-à-dire ce bleu et cet orange. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu.”



Boule nuageuse



L'équipage d'Air Tahiti Nui a échangé avec un autre avion de United qui volait au même endroit et qui a lui-aussi aperçu et photographié le phénomène. “On a une fréquence sur laquelle on peut échanger entre avions. Mais en général, en pleine nuit au milieu du Pacifique, il n'y a personne qui parle”, poursuit Philippe Stora. “Là, cet équipage-là a vu la même chose que nous. Ils ont pris des photos. Apparemment, c'est un peu les mêmes que les nôtres.” Difficile d'apprécier avec certitude ce qu'ont pu voir les pilotes du vol Air Tahiti Nui. Les nuages étant très rares à cette altitude. “La limite supérieure des nuages, normalement, c'est la troposphère. On était quand même en limite. On était à 41 000 pieds. Ça peut être des cumulonimbus, mais c'est quand même très rare qu'on voie encore des nuages à cette altitude.”



Chez Air Tahiti Nui, un collègue du pilote a déniché un article du site Futura décrivant le phénomène extrêmement rare de “boules nuageuses” prises en photo de façon très exceptionnelles et dont l'existence n'a été que rarement établie. “Ça ressemble vraiment à ça. Sauf que les photos existantes ne sont pas bien hautes, vues du sol et en plein jour”, commente Philippe Stora. “Mais c'est ce que nous avons vu. Simplement, je pense que c'était en apparence beaucoup plus gros.” Difficile, pour le pilote, de savoir si des passagers ont vu le phénomène. “C'était vraiment devant l'avion et c'était en pleine nuit, au moment où les hublots étaient foncés et où tout le monde dormait.” Reste qu'après la publication de ces photos, certains spécialistes identifieront peut-être plus précisément le phénomène… qui reste aujourd'hui imprimé dans la mémoire des trois pilotes.