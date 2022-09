L'ex-préfet de police Didier Lallement nommé secrétaire général de la mer

Paris, France | AFP | lundi 26/09/2022 - Didier Lallement, qui a quitté son poste de préfet de police de Paris en juillet, a été nommé lundi en Conseil des ministres à la tête du secrétariat général de la mer.



Nommé "sur proposition de la Première ministre" Elisabeth Borne, il prendra ses fonctions "à compter du 3 octobre", lundi prochain, peut-on lire sur le compte-rendu du Conseil des ministres.



Le secrétariat général de la mer (SGMer) est un organisme interministériel placé sous l'autorité de Matignon, dont la mission est de contrôler, d'évaluer et de coordonner la politique maritime du gouvernement.



Didier Lallement, 66 ans, très critiqué pendant ses trois ans et demi à la préfecture de police de Paris (PP) pour sa gestion jugée brutale des manifestations, est visé par deux informations judiciaires au sujet du maintien de l'ordre pendant les "gilets jaunes".



La première a été ouverte le 31 août après le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de deux figures du mouvement, Priscillia Ludosky et Faouzi Lellouche, qui l'accusent de les avoir mis en danger en les "nassant" et en les empêchant de manifester à Paris en novembre 2019.



La deuxième fait suite à la plainte de l'ex-"gilet jaune" Maxime Nicolle qui dénonce sa "détention arbitraire" lors de son placement en garde à vue en marge du défilé du 14 juillet 2019.



Laurent Nuñez, ex-coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, avait succédé en juillet à Didier Lallement à la tête de la PP.